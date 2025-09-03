हापुड़ में कल बंद रहेंगे सभी स्‍कूल, भारी बारिश के चलते डीएम ने सुनाया आदेश
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2907746
Zee UP-Uttarakhandगाजियाबाद

हापुड़ में कल बंद रहेंगे सभी स्‍कूल, भारी बारिश के चलते डीएम ने सुनाया आदेश

School Close in Hapur: हापुड़ में पिछले दो दिनों से लगातार बारिश हो रही है. बारिश ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है. जगह-जगह जलभराव की स्थिति बन गई है. ऐसे में स्‍कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 03, 2025, 08:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फाइल फोटो
फाइल फोटो

School Close in Hapur: दिल्‍ली से सटे नोएडा-गाजियाबाद में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है. हापुड़ में भी लगातार दूसरे दिन झमाझम बारिश हुई. बारिश के चलते हापुड़ में जगह-जगह जलभराव हो गया है. भारी बारिश के चलते कल 4 सितंबर को हापुड़ में 12वीं तक सभी स्‍कूल बंद करने का फैसला लिया गया है. डीएम ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. 

डीएम ने अवकाश घोषित किया
बता दें कि बुधवार को भी भारी बारिश के चलते हापुड़ में कक्षा 12वीं तक सभी स्‍कूल बंद करने के आदेश दिए गए थे. अब गुरुवार यानी चार सितंबर को भी कक्षा 1 से 12वीं तक स्‍कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है. डीएम अभिषेक पांडेय ने बुधवार शाम को सभी शैक्षणिक संस्थानों को गुरुवार को बंद रखने का आदेश दिया है. आदेश के अनुसार, नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक के स्कूल और सभी उच्च शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. श्वेता पूठिया ने सभी शिक्षण संस्थानों को अवकाश की सूचना जारी कर दी है. 

सड़कों पर लगा जाम 
बता दें कि हापुड़ में बुधवार को भी झमाझम बारिश हुई है. भारी बारिश से शहर के कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया है. बुधवार को बारिश के चलते सड़कों पर पानी भर गया. इसके चलते घंटों वाहन जाम में फंसे रहे. ट्रैफ‍िक पुलिस सड़कों पर यातायात व्‍यवस्‍था दुरुस्‍त करती दिखी. वहीं, लगातार बारिश के चलते बिजली आपूर्ति भी प्रभावित रही. घंटों बिजली गुल रही. जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे बिना जरूरी काम के घर से बाहर न निकलें. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें : यूपी के इन जिलों में कल 12वीं तक बंद रहेंगे स्‍कूल, भारी बारिश के चलते डीएम ने किया ऐलान

यह भी पढ़ें :  Hapur Accident: बाइक और स्कूटी को उड़ाते हुए निकली तेज रफ्तार स्कॉर्पियो, हादसे में पिता-पुत्र सहित तीन की मौत

TAGS

Hapur News

Trending news

ayodhya update
रामनगरी में रूठा हुआ मौसम, गर्मी और उमस से बेहाल लोग
Varanasi News
भोजपुर स्‍टार पवन सिंह पर कसा शिकंजा, करोड़ों की ठगी में वाराणसी पुलिस का एक्‍शन
Varanasi News
धर्म परिवर्तन कर 12 साल की नाबालिग से निकाह, विरोध करने पहुंचे पिता पर हमला
UP Political News
यूपी पंचायत चुनाव: टिकट को लेकर बीजेपी के MP-MLA और मंत्रियों पर रहेगा कड़ा पहरा!
Lucknow latest news
विशेष सचिव हूं ... चेकिंग को रोका तो थमा दिया IAS का कार्ड, पुलिस ने किया गिरफ्तार !
kaushambi news
42 दिन में 12 बार सांप ने काटा! फिर भी जिंदा रही रिया, फिर हुई चौंकाने वाला खुलासा
Lalitpur news
'साहब! मेरी भैंस चोरी हो गई है...' हाईटेंशन लाइन के टॉवर पर चढ़ा युवक, फिर...
Hapur News
दोस्ती के नाम पर दगाबाजी! लाखों का माल देखकर दोस्त बना 'खलनायक'
Aamroha news
Amroha News: सनकी भाई ने बहन के साथ किया खौफनाक कांड, चीख-पुकार से दहल उठा गांव
Ketakee Singh
हाथ उठाया तो मेरी मां बीच से फाड़ देगी....MLA केतकी सिंह की बेटी की सपा को वार्निंग
;