यूपी के इस जिले में कल 12वीं तक बंद रहेंगे स्‍कूल, भारी बारिश के चलते डीएम ने किया ऐलान
यूपी के इस जिले में कल 12वीं तक बंद रहेंगे स्‍कूल, भारी बारिश के चलते डीएम ने किया ऐलान

School Closed News: यूपी में बारिश का सिलसिला जारी है. दिल्‍ली-एनसीआर में पिछले दो दिनों से झमाझम बारिश हो रही है. इससे जगह-जगह जलभराव की समस्‍या हो गई है. ऐसे में तीन सितंबर को स्‍कूलों में छुट्टी का फैसला लिया गया है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 02, 2025, 06:29 PM IST
फाइल फोटो
फाइल फोटो

School Closed in Ghaziabad: गाजियाबाद में बारिश का सिलसिला जारी है. मंगलवार को भी गाजियाबाद में झमाझम बारिश हुई. लगातार हो रही बारिश के चलते सड़कों पर पानी भर गया है. ऐसे में गाजियाबाद में कल यानी 3 सितंबर को स्‍कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है. गाजियाबाद में बुधवार को 12वीं तक सभी स्‍कूल बंद रहेंगे. डीएम ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. 

गाजियाबाद में बंद रहेंगे सभी स्‍कूल
जिलाधिकारी रविंद्र मांदड ने बीएसए ओपी यादव को सभी बोर्ड के स्‍कूलों और शिक्षण संस्‍थानों को तीन सितंबर को बंद करने का आदेश दिया है. साथ ही सभी स्‍कूल के प्रिंसिपल और टीचर को किसी भी छात्र को जर्जर भवन में न बैठाने को कहा गया है. अगर किसी स्‍कूल का भवन जर्जर है तो इसकी सूचना बीएसए को देने को कहा गया है. बता दें कि गाजियाबाद में सोमवार शाम को शुरू हुई बारिश देर रात तक होती रही. मंगलवार सुबह से ही मौसम में बदलाव देखने को म‍िला. मंगलवार को भी झमाझम बारिश हुई. 

गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना 
मौसम विभाग के मुताबिक, गाजियाबाद में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने तीन सितंबर को कहीं-कहीं तेज बारिश तो कहीं गरज-चमक के साथ बारिश की आशंका जताई है. मंगलवार को गाजियाबाद में न्‍यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. वहीं, अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया. तापमान में अचानक गिरावट दर्ज होने से ठंडक का अहसास हो रहा है. सड़कों पर पानी भरने से जाम की समस्‍या का सामना करना पड़ रहा है.  

कल रहेगा रहेगा मौसम 
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, तीन सितंबर बुधवार को भी अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्‍यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. इस दौरान करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है. वातावरण में आर्द्रता 98 फीसदी रह सकती है. 

