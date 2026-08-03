गाजियाबाद में 12 अगस्त तक सभी स्कूल रहेंगे बंद ... कांवड़ यात्रा के चलते जिला प्रशासन का आदेश

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Ghaziabad: गाजियाबाद में सावन के पहले सोमवार और कांवड़ यात्रा के बढ़ते दबाव को देखते हुए प्रशासन और नगर निगम ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं. कांवड़ मार्गों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के साथ-साथ यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं. इसी क्रम में कांवड़ यात्रा के दौरान विद्यार्थियों की सुरक्षा और शहर में ट्रैफिक का दबाव कम करने के उद्देश्य से पहले ही स्कूलों को बंद रखने का आदेश लागू किया गया है.
प्रशासन का मानना है कि स्कूल बंद रहने से बड़ी संख्या में निजी वाहन और स्कूल बसें सड़कों पर नहीं उतरेंगी, जिससे कांवड़ मार्गों पर यातायात संचालन आसान होगा. साथ ही श्रद्धालुओं को निर्बाध आवागमन की सुविधा मिल सकेगी.
20 किलोमीटर लंबे कांवड़ मार्ग पर बैरिकेडिंग
नगर निगम ने निर्धारित कांवड़ मार्ग पर लगभग 20 किलोमीटर तक बैरिकेडिंग का कार्य पूरा कर लिया है. मुख्य मार्ग के अलावा उससे जुड़ने वाली गलियों के प्रवेश बिंदुओं पर भी बांस और बल्लियों से अवरोध लगाए गए हैं ताकि अनावश्यक वाहन कांवड़ मार्ग में प्रवेश न कर सकें.
सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रमुख नालों के किनारों पर भी बैरिकेडिंग की गई है. वहीं सावन के पहले सोमवार पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए दूधेश्वरनाथ मठ मंदिर के आसपास अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं.
334 कैमरों से होगी पल-पल की निगरानी
पूरी कांवड़ यात्रा पर नजर रखने के लिए मेरठ रोड स्थित कंट्रोल रूम को सक्रिय किया गया है. यहां से इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) के 129 कैमरों के साथ कांवड़ मार्ग पर लगाए गए 205 अतिरिक्त कैमरों की लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी. इस व्यवस्था का उद्देश्य भीड़ नियंत्रण, ट्रैफिक प्रबंधन और किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना है.
सड़कों को बनाया गया गड्ढा मुक्त
नगर निगम के निर्माण विभाग ने कांवड़ मार्ग से जुड़ी सभी प्रमुख सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का दावा किया है. जिन मार्गों का रखरखाव लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और सिंचाई विभाग के जिम्मे है, वहां भी संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर मरम्मत कार्य तेजी से कराया जा रहा है.
नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित यात्रा उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जबकि स्कूल बंदी का निर्णय भी इसी व्यापक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है.