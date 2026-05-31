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'असद का शव देखकर ही मिलेगी तसल्ली, बाकी 6 का भी हो ऐसा ही अंत'...गाजियाबाद एनकाउंटर पर सूर्या की मां का छलका दर्द

Ghaziabad Surya Chauhan Murder Case: गाजियाबाद में सूर्या चौहान हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया. वहीं सूर्या की मां की मांग है कि उसके घर पर बुलडोजर भी चलना चाहिए.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: May 31, 2026, 07:31 AM IST
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Ghaziabad Surya Chauhan Murder Case: गाजियाबाद में सूर्या चौहान हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद को पुलिस एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है. इंदिरापुरम में पुलिस ने असद का एनकाउंटर किया. इसके अलावा उसका एक साथ मौके का फायदा उठाकर भाग निकला. दोनों तरफ से 50 राउंड फायरिंग की गई. इस एनकाउंटर में एक पुलिस कांस्टेबल भी घायल हो गया.  वहीं सूर्या की मां की मांग है कि उसके घर पर बुलडोजर भी चलना चाहिए. उधर, सूर्या की मां ने ये मांग की है कि असद और उसके साथियों के घर पर बुलडोजर भी चलना चाहिए. 

सूर्या की मां ने कहा कि मैंने सिर्फ एक व्यक्ति का एनकाउंटर देखा है... लेकिन मैं असद की तस्वीर देखना चाहती हूं. तस्वीर देखने के बाद ही मुझे तसल्ली मिलेगी.  बाकी लोगों का भी एनकाउंटर इसी तरह होना चाहिए.  सात लोगों ने मेरे बेटे के साथ ऐसा किया. बुलडोजर सबके घरों पर चला दिए जाए. उन्होंने कहा कि सबने मिलकर मेरे बच्चे का हाथ , किसी ने गला पकड़ा है.सभी सात लोगों का एनकाउंटर होना चाहिए.

सूर्या चौहान हत्याकांड?
 28 तारीख को खोड़ा थाना क्षेत्र में असद नामक युवक ने पुरानी रंजिश के चलते सूर्या चौहान नाम के लड़के पर चाकू से हमला कर दिया था. उस दिन बकरीद थी. पुलिस ने बताया कि खोड़ा के नवनीत विहार में रहने वाले सूर्या को असद ने बुलाकर पूछा था कि कभी बकरा कटते हुए देखे हो. आओ दिखाता हूं... जब सूर्या ने इनकार किया तो असद ने उसके साथ गाली गलौज शुरू कर दी और देखते ही देखते उसने चाकू निकाला और सूर्या के पेट में चार बार वार किए. गंभीर हालत में सूर्या को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया.  इस घटना के बाद मृतक के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना खोड़ा में सुसंगत और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें कुल 5 अभियुक्तों को नामजद आरोपी बनाया गया था.  पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि मुख्य आरोपी असद फरार चल रहा था. आज असद भी पुलिस एनकाउंटर में मारा गया.

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