2027 में फिर से योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे मुख्यमंत्री, बुलंदशहर से बबीता चौहान का बड़ा ऐलान

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Bulandshahr News: उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान बुलंदशहर पहुंचीं. बबीता चौहान ने समाजवादी पार्टी को लेकर कहा कि समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर जो पोस्टर लगे हैं, इससे साफ है कि वह पोस्ट समाजवादी पार्टी या उसके समर्थकों ने ही लगाए होंगे, लेकिन 2027 में फिर से भाजपा की सरकार बन रही है और योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री होंगे.
पुलिसकर्मियों द्वारा कांवड़ियों के पैर दबाना गलत नहीं
जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले युवाओं को पीएम मोदी द्वारा माफ करने पर बबीता चौहान ने कहा कि प्रदर्शन करना सबका अधिकार है, लेकिन वहां जो अश्लीलता और उपद्रव हुआ उससे लगता है कि यह भारत के संस्कार नहीं हो सकते हैं. उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि यह बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी ने उनको माफी देकर बड़प्पन दिखाया है. उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा कांवड़ियों के पैर दबाना कुछ गलत नहीं है. उन्होंने कहा कि नौकरी अलग है और इंसानियत अलग है, राज्य को धर्म से अलग नहीं किया जा सकता है, धर्म को दूर करके राज्य को नहीं चलाया जा सकता.
जंतर मंतर में प्रदर्शन विपक्ष की साजिश
वहीं, संसद परिसर में सांसद पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद के द्वारा किए गए नाटकीय प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और यह एक बेहूदा प्रदर्शन रहा है. बबीता चौहान ने कहा कि अगर राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ है तो उसे पर जांच भी की जा रही है और कार्रवाई भी हुई है. पेपर लीक मामले पर बबीता चौहान ने कहा कि पेपर लीक नहीं होते हैं बल्कि पेपरों को बेचा जाता है और इस पर जो प्रदर्शन हुआ है वह विपक्ष की साजिश है. उन्होंने कहा कि गालियां देने की आजादी केवल भारत में ही मिल सकती है यह लोग किसी इस्लामिक देश में चले जाएं तो पता चल जाएगा.
सपा के लोग बताएं कितना चंदा दिया?
इसके अलावा बुलंदशहर पहुंचे उत्तर प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन राज्यमंत्री रघुराज सिंह ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है. रघुराज सिंह ने कहा कि सपा मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही हैं. 2027 के चुनाव में सपा 50 सीट भी पार नहीं कर पाएगी, 2029 की तो बात ही छोड़ दो. उन्होंने कहा कि वो केवल मुस्लिमों की वोट चाहते हैं और हमें उनकी वोट मिले या न मिले. हमें तो हिंदुत्व वाली वोट चाहिए. चंदा चोरी पर कहा कि सपा के लोग बताएं कि उन्होंने कितना चंदा दिया है.
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