2027 में फिर से योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे मुख्यमंत्री, बुलंदशहर से बबीता चौहान का बड़ा ऐलान

जंतर मंतर में प्रदर्शन विपक्ष की साजिश

वहीं, संसद परिसर में सांसद पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद के द्वारा किए गए नाटकीय प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और यह एक बेहूदा प्रदर्शन रहा है. बबीता चौहान ने कहा कि अगर राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ है तो उसे पर जांच भी की जा रही है और कार्रवाई भी हुई है. पेपर लीक मामले पर बबीता चौहान ने कहा कि पेपर लीक नहीं होते हैं बल्कि पेपरों को बेचा जाता है और इस पर जो प्रदर्शन हुआ है वह विपक्ष की साजिश है. उन्होंने कहा कि गालियां देने की आजादी केवल भारत में ही मिल सकती है यह लोग किसी इस्लामिक देश में चले जाएं तो पता चल जाएगा.