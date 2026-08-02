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2027 में फिर से योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे मुख्यमंत्री, बुलंदशहर से बबीता चौहान का बड़ा ऐलान

Bulandshahr News: उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि 2027 में सपा को फिर से हार मिलेगी. योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 02, 2026, 09:23 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 09:23 PM IST
2027 में फिर से योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे मुख्यमंत्री, बुलंदशहर से बबीता चौहान का बड़ा ऐलान
Image Credit: Social Media

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