Zee UP-Uttarakhandगाजियाबाद

गाजियाबाद में भोजपुरी सिंगर की गिरफ्तारी, प्यार के जाल में फंसी युवती, निकला ‘लव जिहाद’ का मामला!

Ghaziabad News:  गाजियाबाद जिले में एक बार फिर प्यार के नाम पर बड़ा धोखा सामने आया है. भोजपुरी सिंगर और ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर मनी मेराज को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. 

 

Oct 06, 2025, 01:08 PM IST
Ghaziabad News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक बार फिर लव जिहाद का मामला सुर्खियों में है. भोजपुरी सिंगर मनी मेराज को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोप है कि उसने अपनी पहचान छिपाकर एक युवती से दोस्ती की, शादी का झांसा देकर संबंध बनाए और बाद में उसका यौन शोषण किया.

कहां का है ये मामला?
यह मामला थाना खोड़ा क्षेत्र का है, जहां पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि आरोपी ने खुद को हिंदू नाम बताकर उससे संबंध बनाए. जब बाद में युवती को उसकी असली पहचान का पता चला तो उसने विरोध किया, जिस पर आरोपी ने उसे धमकियां दीं.

पीड़िता की शिकायत पर खोड़ा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने बताया कि यह मामला एक ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर से जुड़ा है, जिसके खिलाफ दुष्कर्म और अन्य गंभीर आरोपों में मुकदमा पंजीकृत किया गया है. 

एसीपी का बयान
एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव के अनुसार कि पीड़िता की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था. जांच के बाद आरोपी मनी मेराज को गिरफ्तार किया गया है. प्रकरण में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है. यह मामला गाजियाबाद में पहचान छिपाकर रिश्ते बनाने और धोखा देने के एक और प्रकरण के रूप में उभरकर सामने आया है, जिसने स्थानीय स्तर पर लव जिहाद की बहस को फिर से तेज कर दिया है.

