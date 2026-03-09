Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3135236
Zee UP-Uttarakhandगाजियाबाद

तुम्हे बम से उड़ा देंगे... गाजियाबाद विधायक नंद किशोर गुर्जर को व्हाट्सएप पर पाकिस्तान से मिली धमकी, कमिश्नर से हुई शिकायत

Ghaziabad News: अक्सर अपनी हिंदुवादी छवि के लिए सुर्खियों में रहने वाले गाजियाबाद के भाजपा विधायक को जान से मारने की व्हाट्सएप पर धमकी मिली है. पाकिस्तान से एक शख्स ने उन्हें बम से उड़ाने की धमकी दी है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Mar 09, 2026, 09:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

BJP MLA Nand Kishor Gurjar
BJP MLA Nand Kishor Gurjar

जितेंद्र सोनी/गाजियाबाद: गाजियाबाद के लोनी से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर को पाकिस्तान से धमकी भरी कॉल आने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि यह कॉल पाकिस्तान के पेशावर से व्हाट्सएप के जरिए की गई, जिसमें कॉल करने वाले व्यक्ति ने विधायक को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी. इस घटना के बाद विधायक ने गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की है. 

कॉल करने वाले ने क्या कहा
जानकारी के अनुसार, कॉल करने वाले व्यक्ति ने बातचीत के दौरान विधायक को धमकाते हुए कहा कि यूट्यूबर सलीम वास्तिक पर हमला करने वाले लोगों को तुम लोगों ने “शहीद” कर दिया है. उसने यह भी कहा कि मौका मिलते ही तुम्हें बम से उड़ा देंगे. धमकी देने वाले ने खुद को बेहद आक्रामक अंदाज में पेश करते हुए कई और आपत्तिजनक बातें भी कहीं. 

दिल्ली के उत्तमनगर में बुलडोजर एक्शन का भी जिक्र
विधायक नंदकिशोर गुर्जर के मुताबिक, कॉल करने वाले ने बातचीत के दौरान दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में मकान पर बुलडोजर चलाए जाने का जिक्र भी किया. इतना ही नहीं, उसने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर भी धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल किया. इस तरह की बातों ने पूरे मामले को और अधिक गंभीर बना दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है यूट्यूबर सलीम वास्तविक पर हमला
दरअसल, कुछ दिन पहले लोनी क्षेत्र में यूट्यूबर सलीम वास्तिक पर जानलेवा हमला हुआ था. इस घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले में शामिल आरोपियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए थे. पुलिस के मुताबिक, मुठभेड़ के दौरान हमले में शामिल दो सगे भाइयों को मार गिराया गया था. उसी एनकाउंटर के बाद अब विधायक को धमकी मिलने का मामला सामने आया है, जिससे सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हो गई हैं. 

नंद किशोर गुर्जर ने बताया
विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि उन्हें मिली धमकी को वे बेहद गंभीरता से ले रहे हैं. उन्होंने इस संबंध में गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर को पत्र भेजकर पूरे मामले की जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. 

फिलहाल पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां कॉल की लोकेशन और तकनीकी पहलुओं की जांच में जुट गई हैं, ताकि धमकी देने वाले व्यक्ति की पहचान कर उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जा सके. 

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड. 

TAGS

Ghaziabad latest newsbjp mla nand kishor gurjar

Trending news

Ghaziabad latest news
बम से उड़ा देंगे... गाजियाबाद विधायक नंद किशोर गुर्जर को जान से मारने की धमकी
Kanpur Dehat News
खड़ी फसल पर चला बुलडोजर, 25 बीघा गेहूं-लाही हुई तबाह; जमीन विवाद ने मचाया बवाल
Shankaracharya Avimukteshwarananda
सीएम योगी की मां मेरी मां... विवादित टिप्पणी मामले पर शंकराचार्य ने मौलाना को लताड़ा
Karnaprayag news
गैरसैंण को स्थाई राजधानी बनाने की मांग पर फिर 'गदर', UKD का उग्र प्रदर्शन
Uttarakhand Budget 2026
सीएम धामी ने पेश किया 'महाबजट', 1.11 लाख करोड़ से बदलेगी देवभूमि की तस्वीर
Rae Bareli News
फोन पर पत्नी से झगड़ा पड़ा भारी, शादी समारोह में युवक ने ब्लेड से काटा अपना गला!
Bulandshahr news
चपरासी की बेटी बनी IAS, बुलंदशहर की शिखा गौतम ने UPSC में हासिल की 113वीं रैंक
Agra News
'चढ़ा दो, अब नहीं उठेंगे...' SDM की गाड़ी के आगे बैठा दिव्यांग, जानिए पूरा मामला?
aligarh news
प्यार का बुलावा या मौत का जाल? कॉल के बाद प्रेमिका के घर पहुंचा प्रेमी, फिर...
Lucknow news
आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को मिला तोहफा,आयुष्मान कार्ड से 5 लाख तक इलाज की गारंटी