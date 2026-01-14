Advertisement
Zee UP-Uttarakhandगाजियाबाद

खाक हुए ऑटो में जला हुआ शव! गाजियाबाद के ट्रानिका सिटी में फैली सनसनी, पुलिस के सामने अनगिनत सवाल

Ghaziabad News: गाजियाबाद में ट्रॉनिका सिटी में संदिग्ध अवस्था में जले हुए ऑटो में एक शव मिला है. पुलिस पूरी तरह जल चुके शव की पहचान में जुटी हुई है. शव पुरुष का है ये महिला का ये भी पहचान नहीं हो सकी है.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Jan 14, 2026, 02:00 PM IST
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

Ghaziabad News:उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में उस समय इलाके अफरा तफरी मच गई. जब ट्रॉनिका सिटी इंडस्ट्रियल एरिया में संदिग्ध अवस्था में जले हुए एक ऑटो के अंदर पूरी तरह जला हुआ शव मिला.  घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी.  जला हुआ ऑटो सड़क किनारे खड़ा मिला.  जिसके अंदर से तेज जली हुई गंध आ रही थी. जब पुलिस ने ऑटो की जांच की तो उसके अंदर एक शव मिला, जो पूरी तरह से जल चुका था. 

जानें पूरा मामला क्या ?
दरअसल, शव की हालत इतनी खराब है कि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि वह पुरुष का है या महिला का. पहचान से जुड़े किसी भी तरह के कपड़े, दस्तावेज या अन्य सामान पूरी तरह जल चुके हैं, जिससे शव की पहचान करने में दिक्क्त आ रही हैं. पुलिस का कहना है कि यह मामला संदिग्ध देखा जा रहा हैं. हो सकता हैं. हालांकि अभी किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी. 

ऑटो के आस पास से सबूत की तलाश जारी 
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया. फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने ऑटो और उसके आसपास के क्षेत्र से सबूत जुटाये. ऑटो के इंजन, सीटों और अंदर के हिस्सों की बारीकी से जांच की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आग कैसे लगी और शव को जलाने का प्रयास कब और किस कारण हुआ हैं.

पुलिस पास इलाकों में कर रही तलाश 
जानकारी के अनुसार, पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने में जुटी हुई है. इंडस्ट्रियल एरिया होने के कारण यहां कई फैक्ट्रियों और गोदामों में कैमरे लगे हुए हैं. पुलिस इन फुटेज के जरिए यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ऑटो किस समय इलाके में आया और उसके आसपास किन लोगों की गतिविधियां नजर आईं. इसके अलावा स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की जा रही है, ताकि सही आरोपी की तलाश हो पाए.

जानें अधिकारी क्या कहते है ?
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.डीएनए जांच के जरिए शव की पहचान कराने का प्रयास किया जाएगा.साथ ही ऑटो के रजिस्ट्रेशन नंबर और अन्य तकनीकी जानकारियों के आधार पर उसके मालिक तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है.फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच आगे बढ़ाई जा रही है.

 

