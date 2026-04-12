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घर से खिलाने के बहाने ले गया था मामा, 4 साल की रहनुमा का शव कार के नीचे मिलने से मचा हड़कंप

Ghaziabad News: गाजियाबाद के थाना शालीमार गार्डन क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब बीकानेर 80 फुटा रोड पर सड़क किनारे खड़ी एक कार के नीचे 4 साल की मासूम बच्ची का शव बरामद हुआ.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 12, 2026, 01:38 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

गाजियाबाद न्यूज/वैभव शर्मा:  उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के थाना शालीमार गार्डन क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब बीकानेर 80 फुटा रोड पर सड़क किनारे खड़ी एक कार के नीचे 4 साल की मासूम बच्ची का शव बरामद हुआ. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. आसपास के लोगों में घटना को लेकर दहशत और आक्रोश का माहौल है. 

जानिए क्या है मामला ? 
जानकारी के मुताबिक, पुलिस द्वारा की गई जांच में मृत बच्ची की पहचान रहनुमा (उम्र 4 वर्ष) पुत्री रशीद निवासी 60 फुटा रोड, शमशाद गार्डन पसौंडा के रूप में हुई है. परिजनों को सूचना मिलते ही घर में कोहराम मच गया. मां-बाप का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं इलाके के लोग भी इस दर्दनाक घटना से स्तब्ध हैं.

जांच में क्या खुलासा 
प्रारंभिक जांच में एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है. पुलिस के अनुसार, रहनुमा को उसका सगा मामा जमील उर्फ छोटू घर से खिलाने के बहाने अपने साथ ले गया था. इसके बाद बच्ची लापता हो गई. काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला. बाद में पुलिस को बच्ची का शव कार के नीचे मिला.

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पुलिस को आशंका है कि आरोपी मामा ने ही बच्ची की हत्या कर शव को छिपाने के उद्देश्य से शालीमार गार्डन इलाके में फेंक दिया. हालांकि हत्या के पीछे की असली वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है.

पुलिस कार्यवाई तेज ? 
घटना के बाद पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी जमील उर्फ छोटू की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं. संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि घटना से जुड़े अहम सुराग मिल सकें. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मामले का खुलासा किया जाएगा. वहीं इस जघन्य वारदात ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोग दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें :  बारजा विवाद बना मौत का कारण, आजमगढ़ में चचेरे भाई की चाकू मारकर हत्या, गांव में तनाव
 

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