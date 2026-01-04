पूर्व विधायक के भतीजे की पीट पीटकर हत्या, बुलंदशहर में हिंसक झड़प के बाद तनाव बढ़ा

Bulandshahr News: बुलंदशहर के कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव ग्यासपुर में जमीन विवाद को लेकर हुई हिंसक झड़प में पूर्व विधायक मरहूम हाजी अलीम के भतीजे की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. दूसरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और भारी संख्या में लोग जिला अस्पताल पहुंच गए. इलाके में फोर्स तैनात कर दी गई है. तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है.

यह है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, गांव नीमखेड़ा के पास में स्थित एक बाग की पैमाइश के लिए दो सगे भाई सूफियान (43) और अकरम (45) मौके पर गए थे. इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया, जिसके बाद दोनों भाइयों पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया गया. हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. परिजन दोनों को तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने सूफियान को मृत घोषित कर दिया. वहीं, अकरम की हालत गंभीर बनी हुई है और उसे उपचार के लिए भर्ती किया गया है.

पूर्व बसपा विधायक का भतीजा बताया जा रहा

सूफियान और अकरम, सदर विधानसभा क्षेत्र से दो बार बसपा के टिकट पर विधायक रहे मरहूम हाजी अलीम के भतीजे बताए जा रहे हैं. घटना की सूचना मिलते ही जिला अस्पताल में हजारों की संख्या में लोग जमा हो गए, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और जिला अस्पताल तथा आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई. एहतियातन तीन थानों की पुलिस फोर्स तैनात की गई है, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके.

तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए फोर्स तैनात

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गश्त बढ़ा दी गई है. किसी तरह की भीड़ को एकत्रित नहीं होने दिया जा रहा है. आरोपियों की तलाश की जा रही है. जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी.

कौन थे मरहूम हाजी अलीम?

मरहूम हाजी अलीम साल 2007 और 2012 ​का विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं. वह बसपा के टिकट से बुलंदशहर से दो बार विधायक रह चुके हैं. 10 अक्टूबर 2018 को उनका शव उनके घर में मिला था. गोली लगने से से उनकी मौत होने की बात कही गई थी. जांच में पता चला था कि संपत्ति विवाद के चलते बेटे ने ही उनकी हत्या कर दी थी. बेटे और सौतेली मां के बीच संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था.