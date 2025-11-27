Advertisement
परपल साड़ी, स्ट्रेट बाल... AI टीचर की क्लास में मौज से पढ़ रहे बच्चे, बुलंदशहर के लाल ने की अनोखी खोज देख बड़े-बड़े इंजीनियर ने पकड़ लिया माथा!

Bulandshahr News: बुलंदशहर जिले के रहने वाले आदित्य ने ऐसा कमाल कर दिखाया है जिसे सुनकर बड़े-बड़े इंजीनियर भी दंग रह जाएं. बता दें आदित्य ने घर पर बैठकर सिर्फ 25 हजार रुपये की लागत में एक AI टीचर रोबोट तैयार कर दिया

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Nov 27, 2025, 08:38 PM IST
Aditya built an AI teacher robot

Bulandshahr News/मोहित गोमत:  इंटरमीडिएट कॉलेज में कक्षा 12 में पढ़ने वाले 17 वर्षीय आदित्य ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है. आदित्य ने महज 25 हजार रुपये की लागत में घर पर ही एक AI टीचर रोबोट तैयार किया है, जिसका नाम उन्होंने ‘सोफी’ रखा है.

आदित्य ने कई महीनों की मेहनत और रिसर्च के बाद इस अनोखे रोबोट को डेवलप किया. ‘सोफी’ को खास तौर पर छात्रों की पढ़ाई से जुड़े किसी भी सवाल का तुरंत और सटीक जवाब देने के लिए डिज़ाइन किया गया है. रोबोट को एक महिला शिक्षक की तरह तैयार किया गया है, जो छात्रों के सवाल समझकर पलक झपकते ही उत्तर प्रदान करती है.

रोबोट में लगाया गया LLM चिपसेट इंसानी दिमाग की तरह तेज़ी से डेटा प्रोसेस करने में सक्षम है. यह तकनीक शिक्षा के क्षेत्र में कम लागत पर एक बड़े नवाचार के रूप में देखी जा रही है. आदित्य का कहना है कि यदि उन्हें उचित तकनीकी व आर्थिक सहयोग मिले, तो वे इसका और उन्नत संस्करण तैयार कर सकते हैं, एक ऐसा 3D ह्यूमन-जैसा टीचर, जो  सिर्फ बोले और सुने ही नहीं, बल्कि लिख सके, भावनाएं समझ सके और क्लासरूम में बच्चों की मनोदशा के अनुसार उन्हें गाइड भी कर सके. 

आदित्य की यह उपलब्धि उनके परिवार, स्कूल और पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय बन गई है. तकनीकी दुनिया में एक स्कूली छात्र का इस स्तर का योगदान प्रेरणा का स्रोत माना जा रहा है. 

31 लाख रुपये लौटाए....दहेज देखते ही दूल्हे ने जोड़ लिए हाथ, मुजफ्फरनगर के अवधेश ने पेश की मिसाल

