बुलंदशहर में खुले नाले में बही मासूम...90 घंटे बाद काली नदी से मिला चारु का शव; परिजनों में मचा कोहराम

28 जुलाई को हुआ था ये हादसा

यह घटना नगर कोतवाली क्षेत्र की है. 28 जुलाई को बारिश के दौरान कक्षा 4 की 11 वर्षीय छात्रा चारु कश्यप स्कूल से घर लौट रही थी. इसी दौरान तेज बारिश शुरू हो गई. इस बारिश से बचने के लिए वह खुले नाले की पटिया पर खड़ी हो गई, तभी अचानक उसका पैर फिसल गया. देखते ही देखते मासूम नाले के तेज बहाव में बह गई. सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गई. जिसके बाद तत्काल बचाव अभियान शुरू हुआ. रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान टीमों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा.