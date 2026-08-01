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बुलंदशहर में खुले नाले में बही मासूम...90 घंटे बाद काली नदी से मिला चारु का शव; परिजनों में मचा कोहराम

Bulandshahr Charu Kashyap Missing Update: बुलंदशहर में बीती 28 तारीख को बारिश के दौरान खुले नाले में बही चारु कश्यप का शव बरामद हो गया है. प्रशासन और पुलिस ने काली नदी से ही शव बरामद किया है. शव को आनन-फानन में पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया गया है. शव के मिलते ही चारु के परिजनों में कोहराम मच गया है.

Written ByPooja Singh
Published: Aug 01, 2026, 11:33 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 11:33 AM IST
बुलंदशहर में खुले नाले में बही मासूम...90 घंटे बाद काली नदी से मिला चारु का शव; परिजनों में मचा कोहराम
Image Credit: Bulandshahr News

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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