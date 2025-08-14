Bulandshahr News: चर्चित 'वाहिद हत्याकांड' में 13 साल बाद फैसला, 12 नामजद आरोपी दोषी करार, बाइक फिसलने का विवाद खूनी जंग में बदला
Bulandshahr Wahid Murder Case: जिले के बहुचर्चित 'वाहिद हत्याकांड' में 13 साल बाद ज़िला अदालत का अहम फैसला आया है. जिला जज की कोर्ट ने वाहिद हत्याकांड में सभी 12 नामज़द आरोपियों को हत्या का दोषी माना है. 19 अगस्त को सजा और जुर्माने का ऐलान किया जाएगा. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Aug 14, 2025, 06:26 PM IST
बुलंदशहर: 13 साल पुराने चर्चित वाहिद हत्याकांड में बुलंदशहर जिला कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए 15 में से 12 आरोपियों को दोषी ठहराया है. तीन आरोपियों की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है. अदालत ने अपना निर्णय सुरक्षित रखते हुए 19 अगस्त को सजा सुनाने की तारीख तय की है. फिलहाल पुलिस सभी दोषियों को कस्टडी में लेकर जेल भेज चुकी है.

बचाव पक्ष के अधिवक्ता रुकन सिंह पायल के मुताबिक, अदालत ने 12 आरोपियों को हत्या और अन्य गंभीर धाराओं में दोषी माना है. यह वही मामला है, जिसने 2012 में बुलंदशहर की कानून-व्यवस्था को हिला दिया था और गद्दी एवं कुरैशी समुदायों के बीच लंबे समय तक खूनी गैंगवार की जड़ें बो दी थीं.

कैसे शुरू हुआ था खून-खराबा
24 अगस्त 2012 को मोहल्ला रुक्नसराय निवासी वाहिद गाजी पुत्र बक्शा गाजी की बाइक फिसलने को लेकर कुरैशी समुदाय के लोगों से कहासुनी हो गई. विवाद इतना बढ़ा कि वाहिद पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी गईं. मौके पर ही उसकी मौत हो गई, जबकि मीना पत्नी नसरू और राशिद पुत्र नसरू गंभीर रूप से घायल हो गए.

इस हत्या से शहर में तनाव फैल गया.अंसारी रोड समेत कई बाजार बंद हो गए और सुरक्षा के लिए पीएसी व भारी पुलिसबल तैनात करना पड़ा. हालात को काबू में आने में कई दिन लगे. मामले में पुलिस ने 15 लोगों को नामजद किया था.

बदले में हुई दूसरी हत्या
वाहिद की मौत के बाद गद्दी समाज में गुस्सा और बदले की आग भड़क उठी. कुछ ही समय बाद कुरैशी समाज के हामिद पुत्र हाजी इशार की उसकी दुकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी गई. इस घटना ने दोनों समुदायों के बीच खाई और गहरी कर दी.

हामिद हत्याकांड में माजिद, बक्शा, इश्तकार, नवेद, राशिद, मुल्ला फारूक, तौसीफ और मुल्ला जमील समेत कई आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. करीब एक साल पहले जिला एवं सत्र न्यायालय ने इस मामले में सभी को अलग-अलग सजाएं सुना दी थीं.

आज भी सुलग रहा है विवाद
वाहिद और हामिद हत्याकांड के बाद दोनों समाजों के बीच चली आ रही रंजिश अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है. कई बार छोटे-मोटे टकराव और झड़प की घटनाएं सामने आती रही हैं. 19 अगस्त को वाहिद हत्याकांड में सजा का ऐलान होने के बाद यह देखना होगा कि क्या न्यायिक फैसले से इस पुरानी दुश्मनी का अध्याय बंद हो पाएगा या फिर यह विवाद और गहराएगा.

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

;