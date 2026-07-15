सरेआम बरसीं गोलियां, दहल उठा बुलंदशहर, कई राउंड फायरिंग में दो लोगों की मौत, जानिए क्या है वजह?

मामले की जांच में जुटी पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही बुलंदशहर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह समेत पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए. इसके अलावा मेरठ जोन के एडीजी भानु भास्कर और मेरठ रेंज के डीआईजी कलानिधि नैथानी ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया. अधिकारियों ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए. एसएसपी दिनेश कुमार सिंह का कहना है कि घटना में शामिल सभी आरोपियों की पहचान की जा रही है. उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं. गांव में किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है.