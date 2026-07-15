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सरेआम बरसीं गोलियां, दहल उठा बुलंदशहर, कई राउंड फायरिंग में दो लोगों की मौत, जानिए क्या है वजह?

Bulandshahr Double Murder: बुलंदशहर के सिकंदराबाद में दो गुटों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग हुई. जिसमें दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. पुलिस का कहना है कि एक की गोली लगने से और दूसरे की गाड़ी से कुचलने से मौत हुई. जानिए वजह...

Written ByPooja Singh
Published: Jul 15, 2026, 08:41 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 08:41 AM IST
सरेआम बरसीं गोलियां, दहल उठा बुलंदशहर, कई राउंड फायरिंग में दो लोगों की मौत, जानिए क्या है वजह?
Image Credit: Bulandshahr Double MurderSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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