बुलंदशहर नाला हादसा: 72 घंटे बाद भी नहीं मिला 11 साल की चारु का सुराग, काली नदी में बागपत के गोताखोरों का सर्च ऑपरेशन जारी

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बुलंदशहर न्यूज/मोहित गोमत: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां मूसलाधार बारिश के बीच स्कूल से घर लौट रही 11 साल की एक मासूम बच्ची सड़क पर भरे पानी के बीच खुले नाले में गिरकर बह गई. घटना को 72 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद भी बच्ची का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है. इस हादसे के बाद से पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है और परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है.
क्या है पूरा मामला ?
यह पूरी घटना बुलंदशहर के नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला साठा की है. मृतका की पहचान 11 वर्षीय कक्षा चार की छात्रा चारु कश्यप के रूप में हुई है. बीती 28 जुलाई को इलाके में मूसलाधार बारिश हो रही थी, जिसके कारण सड़कों पर भारी जलभराव हो गया था. छुट्टी के बाद चारू अपनी स्कूल से पैदल ही घर लौट रही थी. रास्ते में करीब दो फीट तक पानी भरा हुआ था. पानी का स्तर इतना ज्यादा था कि सड़क और खुले हुए नाले के बीच का अंतर पता नहीं चल पाया। जैसे ही चारू आगे बढ़ी, वह सीधे खुले नाले में जा गिरी. पानी का तेज बहाव इतना अधिक था कि मासूम को संभलने का मौका तक नहीं मिला और वह देखते ही देखते नाले के तेज बहाव में बह गई.
72 घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया और तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया. पिछले 72 घंटों से राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF), फ्लड PAC और स्थानीय गोताखोरों की विशेष टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं. बचाव दल नाले से लेकर आगे के जलमार्गों तक पानी के रास्तों को लगातार खंगाल रहा है.
बागपत से आई विशेष टीम कर रही है तलाश
ताजा अपडेट के अनुसार, घटना के 72 घंटे बीत जाने के बाद भी चारु का कोई पता नहीं चल सका है. तलाश अभियान को और तेज करने के लिए बागपत से 6 सदस्यों की विशेष गोताखोरों की टीम बुलाई गई है. इस टीम ने घटनास्थल से करीब पांच किलोमीटर आगे काली नदी के इलाके में पिछले 4 घंटों से सर्च ऑपरेशन चला रखा है. गोताखोरों की टीम नदी के किनारे उगी झाड़ियों और पानी के हर कोने में बच्ची के शव को तलाशने का प्रयास कर रही है.
नालों पर उठे गंभीर सवाल
इस हादसे ने नगर पालिका और स्थानीय प्रशासन की बड़ी लापरवाही को उजागर कर दिया है. बारिश के मौसम में भी खुले नाले मौत का दावत दे रहे हैं. स्थानीय लोगों में प्रशासन के प्रति भारी गुस्सा है. लोगों का कहना है कि अगर समय रहते इन नालों को ढंक दिया जाता या इन पर जाल लगा दिए जाते, तो आज चारू को बचाया जा सकता था.