मोहित गोमत/बुलंदशहर: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के गुलावठी कस्बे में सोमवार को उस समय सनसनी फैल गई जब बैटरी एवं ई-स्कूटी शोरूम संचालक रोहताश राणा की गोली मारकर हत्या कर दी गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बाइक सवार दो युवक शोरूम पर पहुंचे और रोहताश पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. गंभीर रूप से घायल रोहताश को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया.