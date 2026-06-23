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बुलंदशहर में खून का बदला! बलवीर हत्याकांड के आरोपी रोहताश राणा की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या, दो गिरफ्तार

Bulandshahr Crime News: बलवीर राणा हत्याकांड के आरोपी र बैटरी व ई-स्कूटी शोरुम के संचालक रोहताश राणा की दिनदहाड़े हत्या मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी करने वाली टीम को 25 हजार रुपये के पुरस्कार की घोषणा की है

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 23, 2026, 09:41 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 09:41 PM IST
बुलंदशहर में खून का बदला! बलवीर हत्याकांड के आरोपी रोहताश राणा की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या, दो गिरफ्तार
Image Credit: Zee Media Bureau

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Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

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