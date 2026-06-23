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मोहित गोमत/बुलंदशहर: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के गुलावठी कस्बे में सोमवार को उस समय सनसनी फैल गई जब बैटरी एवं ई-स्कूटी शोरूम संचालक रोहताश राणा की गोली मारकर हत्या कर दी गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बाइक सवार दो युवक शोरूम पर पहुंचे और रोहताश पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. गंभीर रूप से घायल रोहताश को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया.
घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए, जबकि इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. सूचना मिलने पर पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची तथा जांच शुरू की.
पुरानी रंजिश बनी हत्या की वजह
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मृतक रोहताश राणा वर्ष 2025 में हापुड़ जिले के कपूरपुर थाना क्षेत्र में हुए बलवीर हत्याकांड का मुख्य आरोपी था. वह इस मामले में जेल जाने के बाद हाल ही में जमानत पर बाहर आया था और गुलावठी में अपना व्यवसाय संचालित कर रहा था.
पुलिस के अनुसार, हत्या के पीछे पुरानी दुश्मनी और बदले की भावना प्रमुख कारण प्रतीत हो रही है. आरोप है कि बलवीर के बेटे और उसके चचेरे भाई ने इस वारदात को अंजाम दिया.
नाकेबंदी के बाद पुलिस ने दबोचे आरोपी
हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस ने जिलेभर में नाकेबंदी कर दी. बुलंदशहर एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि घटना स्थल से कुछ दूरी पर दोनों संदिग्धों को पुलिस ने घेर लिया. गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों ने भागने का प्रयास किया, जिसके चलते पुलिस और आरोपियों के बीच संघर्ष की स्थिति बनी. इस दौरान गुलावठी कोतवाली प्रभारी को भी चोटें आईं.
पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर उनके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल किए गए दो तमंचे बरामद किए हैं. घटनास्थल से तीन खोखा कारतूस भी मिले हैं.
सीसीटीवी और फोरेंसिक साक्ष्यों की जांच जारी
पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर अपने कब्जे में ले ली है. फोरेंसिक विशेषज्ञ घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्यों का परीक्षण कर रहे हैं. अधिकारियों का कहना है कि सभी तकनीकी और भौतिक साक्ष्यों को जांच में शामिल किया जा रहा है ताकि घटना की पूरी श्रृंखला स्पष्ट हो सके.
पुलिस टीम को मिला पुरस्कार
बुलंदशहर एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी करने वाली टीम को 25 हजार रुपये के पुरस्कार की घोषणा की है. पुलिस अब आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की भी गहन जांच कर रही है.