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चारू की सलामती के लिए मस्जिद में पढ़ी गई नमाज, बुलंदशहर में दिखी इंसानियत की मिसाल, अल्लाह ताला से मांगी दुआ

बुलंदशहर में भारी बारिश के बाद जलभराव के बीच 11 वर्षीय चारू कश्यप खुले नाले में बह गई. 48 घंटे से अधिक समय बीतने के बाद भी NDRF, SDRF और फ्लड PAC की टीमें लगातार उसकी तलाश में जुटी हैं. इस बीच उमर फारूक मस्जिद में बच्ची की सलामती के लिए विशेष दुआ की गई, जिसने इंसानियत और सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 30, 2026, 08:11 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 08:11 PM IST
चारू की सलामती के लिए मस्जिद में पढ़ी गई नमाज, बुलंदशहर में दिखी इंसानियत की मिसाल, अल्लाह ताला से मांगी दुआ
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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