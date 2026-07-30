चारू की सलामती के लिए मस्जिद में पढ़ी गई नमाज, बुलंदशहर में दिखी इंसानियत की मिसाल, अल्लाह ताला से मांगी दुआ

युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन, सर्च दायरा बढ़ा

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया. पिछले 48 घंटों से बच्ची को ढूंढने के लिए NDRF, SDRF और फ्लड PAC के गोताखोरों की टीमें तैनात हैं. बचाव दल नाले के मुख्य मुहाने से लेकर उससे जुड़ने वाली काली नदी तक के पूरे रास्ते को खंगाल रहा है. खोजबीन के लिए ड्रोन कैमरों, बड़े जालों और गोताखोरों की मदद ली जा रही है. लगातार हो रही बारिश और नाले के तेज जलप्रवाह के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में भारी दिक्कतें आ रही हैं. प्रशासन ने अब तलाशी का दायरा नदी के निचले और दूरदराज के इलाकों तक बढ़ा दिया है.