चारू की सलामती के लिए मस्जिद में पढ़ी गई नमाज, बुलंदशहर में दिखी इंसानियत की मिसाल, अल्लाह ताला से मांगी दुआ

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बुलंदशहर/मोहित गोमत: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक दिल को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. भारी बारिश के बाद सड़कों पर हुए जलभराव के कारण 11 साल की मासूम चारू कश्यप खुले नाले में गिरकर बह गई. घटना को 48 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी बच्ची का कोई सुराग नहीं लग सका है. मासूम की तलाश में रेस्क्यू टीमें दिन-रात जुटी हुई हैं, वहीं दूसरी ओर बुलंदशहर में सांप्रदायिक सौहार्द और इंसानियत की एक मिसाल भी देखने को मिल रही है.
कैसे हुआ दर्दनाक हादसा?
यह पूरी घटना बुलंदशहर के कोतवाली नगर इलाके की है. दो दिन पहले क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश के बाद चारों तरफ सड़कों पर लगभग दो फीट तक पानी भर गया था. चौथी क्लास में पढ़ने वाली 11 वर्षीया चारू स्कूल की छुट्टी के बाद पैदल ही अपने घर लौट रही थी. सड़क पर अत्यधिक जलभराव होने के कारण उसे नाले और सड़क का फर्क समझ नहीं आया. जैसे ही चारू ने कदम आगे बढ़ाया, वह सीधे खुले पड़े गहरे नाले में जा गिरी. पानी का बहाव इतना तेज था कि मासूम संभल नहीं सकी और देखते ही देखते उसमें बह गई.
युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन, सर्च दायरा बढ़ा
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया. पिछले 48 घंटों से बच्ची को ढूंढने के लिए NDRF, SDRF और फ्लड PAC के गोताखोरों की टीमें तैनात हैं. बचाव दल नाले के मुख्य मुहाने से लेकर उससे जुड़ने वाली काली नदी तक के पूरे रास्ते को खंगाल रहा है. खोजबीन के लिए ड्रोन कैमरों, बड़े जालों और गोताखोरों की मदद ली जा रही है. लगातार हो रही बारिश और नाले के तेज जलप्रवाह के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में भारी दिक्कतें आ रही हैं. प्रशासन ने अब तलाशी का दायरा नदी के निचले और दूरदराज के इलाकों तक बढ़ा दिया है.
मस्जिद में उठी हाथ, मांगी गई दुआएं
चारू की सुरक्षित वापसी के लिए बुलंदशहर की उमर फारूक मस्जिद में नमाज के बाद नमाजियों ने अल्लाह से खास दुआ की. मस्जिद के मौलाना और स्थानीय लोगों ने कहा कि 48 घंटे से लगातार जारी अथक प्रयासों के बाद भी बच्ची का न मिलना बेहद दुखद है. स्थानीय नमाजी ने कहा कि हम सब अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि बच्ची जल्द से जल्द सुरक्षित मिल जाए और उसके परिवार को सब्र मिले.
नमाजियों ने यह भी बताया कि चारू का परिवार बेहद गरीब है, इसलिए सरकार से पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा देने की मांग की गई है. इस मुश्किल वक्त में मुस्लिम समाज द्वारा हिंदू बच्ची के लिए मांगी गई दुआओं की शहर भर में काफी सराहना हो रही है और यह आपसी भाईचारे की मिसाल पेश कर रहा है.
प्रशासनिक लापरवाही पर भड़का जनता का गुस्सा
इस दर्दनाक हादसे ने नगर पालिका और स्थानीय प्रशासन की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है. मानसून की बारिश में खुले पड़े नाले अब लोगों के लिए 'काली मौत' साबित हो रहे हैं. स्थानीय निवासियों में भारी आक्रोश है. लोगों का स्पष्ट कहना है कि यदि प्रशासन ने समय रहते खुले नालों को ढंका होता या सुरक्षा जाल लगाए होते, तो आज मासूम चारू की जान खतरे में न पड़ती. फिलहाल पूरे इलाके में मातम पसरा है और परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है.