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अवैध संबंध के शक में उजड़ गया हंसता-खेलता परिवार! बुलंदशहर में डबल मर्डर, बेटे ने पिता-पत्नी को मारी गोली

Bulandshahr News: बुलंदशहर में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई. बेटे ने ही अवैध संबंध के शक में पिता और पत्नी को गोली मारकर हत्या कर दी. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: May 24, 2026, 04:40 PM IST
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Bulandshahr Double Murder
Bulandshahr Double Murder

Bulandshahr News: बुलंदशहर के खुर्जा में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक बेटे ने अपने ही पिता और पत्नी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी. गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के रहने वाले लोगों में सनसनी फैल गई. लोगों ने गोली की आवाज सुनकर पुलिस को फोन किया और पुलिस ने मौके पर जाकर छानबीन शुरू कर दी. घटनास्थल पर पुलिस को पता लगा कि गोली लगने से एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई है. वहीं पुलिस ने गोली लगने से घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर किया जा रहा था, तभी महिला के भी मौत हो गई. 

यह है पूरा मामला
दरअसल, बुलंदशहर के खुर्जा के गांव कलंदर गढ़ी का रहने वाला मुबीन अपने पिता और बीवी के बीच अवैध संबंधों को लेकर अक्सर शक करता था. मुबीन को शक था कि उसके पिता और उसकी पत्नी के बीच अवैध संबंध है. इसको लेकर वह पहले भी कई बार पिता और पत्नी से झगड़ा कर चुका था. रविवार को मुबीन की ससुराल के पक्ष के लोग पति-पत्नी के बीच समझौता करने के लिए आए हुए थे. समझौता होने के दौरान ही अचानक बात बिगड़ गई. 

पिता की लाइसेंसी पिस्टल से की वारदात 
इसके बाद मुबीन ने अपने पिता की ही लाइसेंसी पिस्टल से पहले पिता को गोली मार दी, इसके बाद अपनी पत्नी सना पर फायरिंग कर दी. गोली मारने के बाद मुबीन मौके से फरार हो गया. घटना की सूचना मिलने पर खुर्जा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची जहां पर घटनास्थल पर ही पुलिस को मुबीन के पिता रियाजुद्दीन का शव मिला. साथ ही घर में मुबीन की पत्नी सना घायल अवस्था में पड़ी हुई थी, जिसको खुर्जा पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल भेजा लेकिन सना की भी अस्पताल में ही इलाज के दौरान मौत हो गई. 

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पुलिस ने आरोपी मुबीन को हिरासत में लिया
खुर्जा पुलिस ने आरोपी युवक मुबीन की तलाश करते हुए उसे हिरासत में ले लिया है और पूरे मामले को लेकर उससे पूछताछ की जा रही है. पूरी घटना की सूचना मिलने के बाद बुलंदशहर एसएसपी समेत आला अधिकारी के साथ मौके पर पहुंच कर मौका मुयाना भी किया. वहीं, एक ही परिवार में दो हत्याओं से ग्रामीणों में शोक का माहौल है. एसएसपी दिनेश सिंह ने बताया कि आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. 

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