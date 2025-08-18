Bulandshahr News: वीडियो वायरल कर दूंगा... दबंगों ने नाबालिग से किया दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग से तंग आकर पीड़िता ने जिंदगी से कहा अलविदा
Bulandshahr News: वीडियो वायरल कर दूंगा... दबंगों ने नाबालिग से किया दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग से तंग आकर पीड़िता ने जिंदगी से कहा अलविदा

Bulandshahr News: बुलंदशहर से मानवता को शर्मनाक कर देने वाली घटना सामने आई है. जहां पर ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर नाबालिग गैंगरेप पीड़िता ने आत्महत्या कर ली. वहीं मृतका के परिजनों ने दावा किया कि गांव के तीन लोगों ने बेटी से गैंगरेप किया था.

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Aug 18, 2025, 07:19 PM IST
सांकेतिक तस्‍वीर
सांकेतिक तस्‍वीर

Bulandshahr News/ मोहित गोमत:  उत्तर प्रदेश केबुलंदशहर से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है.  जहां पर एक नाबालिग के साथ दबंगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया. जिसके वायरल उसका वीडियो भी बना लिया.  जिसके बाद उन्होंने ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर दिया.  जिसके आहत होकर नाबालिग ने जहर खाकर आत्महत्या कर लिया. जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया.

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना जिले के आहार गांव की बताई जा रही है. जहां पर 14 अगस्त को एक नाबालिग ने कथित तौर पर जहरीला पदार्थ खा लिया. जिसके बाद 2 दिन बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. जिसके बाद  मृतका के पिता ने गांव के तीन लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं.  आपको बता दें कि परिवार का दावा है कि 9 अगस्त को तीनों आरोपियों ने नाबालिग के साथ गैंगरेप किया और इसके बाद उसका  वीडियो बना लिया और ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया.  जिससे आहत होकर उसने ऐसा कदम उठा. 
 
परिजनों ने किया अंतिम संस्कार
वहीं मृतका के पिता ने तीन आरोपियों के खिलाफ थाने में गैंगरेप का मामला दर्ज कराया है. लेकिन सबसे हैरानी की बता ये है कि पुलिस को सूचना दिए ही परिजनों ने नाबालिग के शव का अंतिम संस्कार कर दिया.  एसपी देहात डॉ. तेजवीर सिंह ने बताया कि  मृतका के पिता ने तीन आरोपियों के खिलाफ fir दर्ज कर लिया गया है. जिसके बाद तीनों  आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

