बुलंदशहर में खौफनाक वारदात, 12 साल की लड़की की बेरहमी से हत्या, परिजनों ने लगाया दरिंदगी का आरोप, जांच में जुटी पुलिस

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Bulandshahr Crime News: बुलंदशहर जिले के काकोरी पुलिस स्टेशन इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां सादी स्टेशन के पास एक 12 वर्षीय लड़की का शव मिला है. जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है. घटना की सूचना मिलते ही आनन-फानन में क्षेत्राधिकारी (सीओ) समेत कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने जांच पड़ताल शुरू कर दी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस का कहना है कि परिवार की शिकायत पर कार्रवाई शुरू कर दी है. जांच के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी.
शुक्रवार शाम से लापता था लड़की
वहीं जैसे ही मृतका के परिजनों को इसकी सूचना मिली तो कोहराम मच गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. मृतका कक्षा 3 की छात्रा थी. परिवार का आरोप है कि हत्या से पहले लड़की के साथ रेप किया गया था. परिजनों का कहना है कि पुलिस जल्द कार्रवाई का भरोसा दिला रही है और वादा कर रही है कि दोषियों को कड़ी सज़ा दी जाएगी. बताया जा रहा है कि लड़की शुक्रवार शाम लापता हो गई थी और अगले दिन उसका शव मिला. उम्मीद है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से अपराध की पूरी जानकारी मिल जाएगी.
आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग
इस मामले पर मृतका की चाची का कहना है कि हमारी बिटिया लापता थी, हमें मालूम नहीं है कि कौन ले गया हमारी बिटिया को. हमें फोन आया और बताया गया कि लड़की को ऐसे मारकर डाल दिया गया है. जब हमने जाकर देखा तो हमारी बिटिया के साथ इतना भयंकर बलात्कार किया है. बहुत ज्यादा हैवानियत की है. लड़की का गला घोंटकर मारा है. उसके शरीर पर जख्म हैं. उन लोगों ने नोंचकर खा रखा है. उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई व सजा की मांग की है.
मामले पर क्या बोले विधायक?
परिवार का कहना है कि लड़की की लाश नग्न हालत में और बुरी तरह घायल मिली, जिससे पता चलता है कि उसके साथ बहुत बेरहमी की गई थी. वहीं, सिकंदराबाद विधायक लक्ष्मी राज सिंह का कहना है कि अगर पहले पुलिस को सूचना दे दी गई होती तो शायद ये घटना नहीं होती. पोस्टमार्टम के बाद पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी, क्योंकि यह योगी सरकार की पुलिस है, जो तुरंत कार्रवाई करती है.
जांच के बाद होगी सख्त कार्रवाई
एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि एक लड़की का शव बरामद हुआ है. यह हत्या का मामला प्रतीत होता है. उसके शरीर पर चोट के कई निशान हैं. लड़की चोलापुर क्षेत्र की रहने वाली थी. उनका कहना है कि लड़की अपने घर से लापता हो गई थी और वापस नहीं लौटी. उसके परिवार ने इस मामले की सूचना पुलिस को नहीं दी थी, इसीलिए शुरुआती स्तर पर इस स्थिति की जानकारी नहीं हो सकी. अब जब शव बरामद कर लिया गया है, तो हम पोस्टमार्टम करवा रहे हैं. मामला दर्ज कर लिया गया है और हमारी सभी टीमें जांच में जुटी हुई हैं. जांच के बाद इस मामले का जल्द ही खुलासा कर दिया जाएगा. इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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