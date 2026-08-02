बुलंदशहर में खौफनाक वारदात, 12 साल की लड़की की बेरहमी से हत्या, परिजनों ने लगाया दरिंदगी का आरोप, जांच में जुटी पुलिस

जांच के बाद होगी सख्त कार्रवाई

एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि एक लड़की का शव बरामद हुआ है. यह हत्या का मामला प्रतीत होता है. उसके शरीर पर चोट के कई निशान हैं. लड़की चोलापुर क्षेत्र की रहने वाली थी. उनका कहना है कि लड़की अपने घर से लापता हो गई थी और वापस नहीं लौटी. उसके परिवार ने इस मामले की सूचना पुलिस को नहीं दी थी, इसीलिए शुरुआती स्तर पर इस स्थिति की जानकारी नहीं हो सकी. अब जब शव बरामद कर लिया गया है, तो हम पोस्टमार्टम करवा रहे हैं. मामला दर्ज कर लिया गया है और हमारी सभी टीमें जांच में जुटी हुई हैं. जांच के बाद इस मामले का जल्द ही खुलासा कर दिया जाएगा. इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.