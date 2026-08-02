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बुलंदशहर में खौफनाक वारदात, 12 साल की लड़की की बेरहमी से हत्या, परिजनों ने लगाया दरिंदगी का आरोप, जांच में जुटी पुलिस

Bulandshahr Crime News: बुलंदशहर में सादी स्टेशन के पास एक 12 वर्षीय लड़की का शव बरामद हुआ है. वह शुक्रवार शाम से अपने घर से लापता थी. अगले दिन उसका शव मिला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है. मृतका के शरीर पर कई जख्म हैं. परिवार का आरोप है कि हत्या से पहले लड़की के साथ रेप किया गया था. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

Written ByPooja Singh
Published: Aug 02, 2026, 07:46 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 07:46 AM IST
बुलंदशहर में खौफनाक वारदात, 12 साल की लड़की की बेरहमी से हत्या, परिजनों ने लगाया दरिंदगी का आरोप, जांच में जुटी पुलिस
Image Credit: Bulandshahr Crime News

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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