बुलंदशहर में NIA का बड़ा एक्शन, अब्दुल कादिर समेत तीन भाइयों के ठिकानों पर छापा, इलाका पूरी तरह सील

छापेमारी वाली जगह ​आवाजाही पर रोक

आवाजाही को पूरी तरह से रोक दिया गया है. फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों ने मोहल्ला इंटारोड़ी और आसपास के पूरे इलाके को चारों तरफ से सील कर दिया है. किसी भी बाहरी व्यक्ति को छापेमारी वाले ठिकानों के पास आने-जाने की अनुमति नहीं है और न ही अंदर से किसी को बाहर आने दिया जा रहा है. एनआईए की यह छापेमारी अभी भी जारी है. हालांकि, यह कार्रवाई किस सिलसिले में या किस मामले को लेकर की जा रही है, इस पर अभी तक एनआईए या स्थानीय पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.