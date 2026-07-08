बुलंदशहर में NIA का बड़ा एक्शन, अब्दुल कादिर समेत तीन भाइयों के ठिकानों पर छापा, इलाका पूरी तरह सील

राज्य चुनें
Bulandshahr NIA Raid/ मोहित गोमत: बुलंदशहर में आज सुबह राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने बड़ा एक्शन लिया. अब्दुल कादिर समेत तीन भाइयों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है. बताया जा रहा है कि सुबह करीब 8 बजे एनआईए की टीम ने स्थानीय पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ मिलकर शहर के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की. अब्दुल कादिर और उसके भाइयों के ठिकानों पर दबिश दी.
इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात
जानकारी के मुताबिक, मुख्य कार्रवाई बुलंदशहर के मोहल्ला इंटारोड़ी में चल रही है. यहां अब्दुल कादिर के घर समेत दो अन्य ठिकानों पर एनआईए की टीमों ने दस्तक दी है. बताया जा रहा है कि अब्दुल कादिर के अलावा उसके दो भाइयों (फैजल और बिलाल) के ठिकानों पर भी एक साथ छापेमारी की जा रही है. कार्रवाई की संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. एनआईए की टीम के साथ केंद्रीय सुरक्षा बल और जिला पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है.
छापेमारी वाली जगह आवाजाही पर रोक
आवाजाही को पूरी तरह से रोक दिया गया है. फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों ने मोहल्ला इंटारोड़ी और आसपास के पूरे इलाके को चारों तरफ से सील कर दिया है. किसी भी बाहरी व्यक्ति को छापेमारी वाले ठिकानों के पास आने-जाने की अनुमति नहीं है और न ही अंदर से किसी को बाहर आने दिया जा रहा है. एनआईए की यह छापेमारी अभी भी जारी है. हालांकि, यह कार्रवाई किस सिलसिले में या किस मामले को लेकर की जा रही है, इस पर अभी तक एनआईए या स्थानीय पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.
उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Uttar Pradesh News और पाएं हर पल की जानकारी। उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.