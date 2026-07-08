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बुलंदशहर में NIA का बड़ा एक्शन, अब्दुल कादिर समेत तीन भाइयों के ठिकानों पर छापा, इलाका पूरी तरह सील

Bulandshahr NIA Raid: बुलंदशहर में आज सुबह राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने बड़ी कार्रवाई की है. एनआईए की टीम ने स्थानीय पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ मिलकर अब्दुल कादिर समेत तीन भाइयों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की. पूरा इलाका सील कर दिया गया.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 08, 2026, 11:10 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 11:10 AM IST
बुलंदशहर में NIA का बड़ा एक्शन, अब्दुल कादिर समेत तीन भाइयों के ठिकानों पर छापा, इलाका पूरी तरह सील
Image Credit: Bulandshahr NIA RaidSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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