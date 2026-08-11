बुलंदशहर में रफ्तार का कहर... आल्टो कार ने तीन को रौंदा, 2 महिलाओं की मौत, बच्ची गंभीर घायल

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मोहित गौमत/बुलंदशहर: बुलंदशहर जिले के खुर्जा क्षेत्र में मंगलवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो महिलाओं की मौत हो गई, जबकि एक किशोरी गंभीर रूप से घायल हो गई. तेज रफ्तार ऑल्टो कार ने हाईवे पर पैदल जा रही तीन महिलाओं को पीछे से टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों सड़क पर जा गिरीं. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई.
चारा लेकर घर लौट रही थीं महिलाएं
हादसा थाना अरनिया क्षेत्र में उमाशंकर शर्मा फार्म हाउस के पास हाईवे पर मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे हुआ. जानकारी के मुताबिक मनी गांव निवासी मालती (45), पत्नी ओमपाल, सुमित्रा देवी (28), पत्नी विशंभर सिंह और पायल (17), पुत्री मनोहर सिंह जंगल से पशुओं के लिए चारा लेकर अपने घर लौट रही थीं.
इसी दौरान खुर्जा की ओर से आ रही तेज रफ्तार ऑल्टो कार ने तीनों को पीछे से टक्कर मार दी. अचानक हुई टक्कर से तीनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गईं.
अस्पताल पहुंचते ही दो महिलाओं ने तोड़ा दम
हादसे की सूचना मिलते ही आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंचे. स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना देने के साथ घायलों को तत्काल मनी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. वहां डॉक्टरों ने मालती देवी और सुमित्रा देवी को मृत घोषित कर दिया.
वहीं, पायल की हालत गंभीर बताई गई. प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया. परिजनों को घटना की जानकारी मिलने के बाद अस्पताल में भीड़ जुट गई.
टक्कर के बाद कार भी हुई अनियंत्रित
बताया जा रहा है कि ऑल्टो कार में तीन युवक सवार थे. सभी कमलपुर नाइसर गांव के रहने वाले बताए गए हैं. महिलाओं को टक्कर मारने के बाद कार भी अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई. हादसे में कार सवार तीनों युवकों को भी चोटें आईं. पुलिस ने उन्हें भी उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया.
शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे
सीओ शोभित मिश्रा के मुताबिक हादसा अरनिया थाना क्षेत्र के मुनी गांव के पास हुआ. कार बुलंदशहर से अलीगढ़ की ओर जा रही थी. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन को कब्जे में ले लिया है. दोनों महिलाओं के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं. पुलिस हादसे के कारणों की जांच करने के साथ आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है.