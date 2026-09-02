BJP विधायक अनिल शर्मा का निधन, कैंसर से थे पीड़ित, सीएम योगी ने जताया दुख

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BJP MLA Anil Sharma Passed Away: बुलंदशहर के शिकारपुर से बीजेपी विधायक व पूर्व राज्यमंत्री अनिल शर्मा का बुधवार को निधन हो गया. दिल्ली के एक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली. वह लंबे समय से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे. बीजेपी विधायक अनिल शर्मा के निधन के बाद शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है.
पैतृक गांव में किया जाएगा अंतिम संस्कार
बीजेपी विधायक अनिल शर्मा के निधन पर सीएम योगी ने दुख जताया है. सीएम योगी ने विधायक अनिल शर्मा के बेटे कुश शर्मा से फोन पर बात की. सीएम योगी ने कुश शर्मा को फोन पर सांत्वना देते हुए ढांढस बंधाया. उन्होंने किसी समस्या पर एसीएस होम को तुरंत सूचना देने को कहा है. बता दें कि अनिल शर्मा लंबे समय से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे. दिल्ली के मैक्स अस्पताल में अंतिम सांस ली. गुरुवार 3 सितंबर को पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा.
2002 में पहली बार विधायक बने
जानकारी के मुताबिक, अनिल शर्मा शिकारपुर के सुरजावली गांव के रहने वाले थे. ग्राम प्रधान से उन्होंने सियासी करियर की शुरुआत की थी. 1989 में सुरजावली गांव से निर्विरोध ग्राम प्रधान चुने गए थे. वह दो बार ग्राम प्रधान रहे. इसके बाद साल 2002 में पहली बार उन्होंने बसपा के टिकट से खुर्जा विधानसभा से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की. साल 2007 के विधानसभा चुनाव में वह खुर्जा से दोबारा विधायक बने. 2012 के विधानसभा चुनाव में बसपा से चुनाव लड़े लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा.
योगी सरकार में राज्यमंत्री भी रहे
2017 के विधानसभा चुनाव आते आते वह बसपा छोड़कर बीजेपी में चले गए. 2017 में शिकारपुर से बीजेपी से विधायक चुने गए. 2022 में भी शिकारपुर से दोबारा जीत दर्ज की. योगी सरकार में वह वन राज्यमंत्री भी थे. चार बार के विधायक रहे अनिल शर्मा का 63 साल की उम्र में बुधवार को निधन हो गया. उन्हें दिल्ली से पैतृक गांव लाया जा रहा है. अंतिम विदाई देने के बाद गांव में ही 3 सितंबर को अंतिम संस्कार किया जाएगा.
उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व राज्य मंत्री एवं जनपद बुलंदशहर के शिकारपुर विधान सभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री अनिल शर्मा जी का निधन अत्यंत दु:खद है। विनम्र श्रद्धांजलि।
प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान तथा शोकाकुल परिजनों को यह…
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) September 2, 2026