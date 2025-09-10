जब तक सूरज-चांद ... बुलंदशहर के लाल शहीद प्रभात गौड़ पंचतत्व में विलीन, तिरंगा यात्रा में उमड़ा जन सैलाब, जम्मू-कश्मीर में आतंकियों से लिया था लोहा

Mohit Gomat/Bulandshahr: जम्मू-कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए बुलंदशहर के लाल सूबेदार प्रभात गौड़ पंच तत्व में विलीन हो चुके हैं. बुधवार को उनके पैतृक गांव आनंदगड़ी में सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया. शहीद प्रभात गौड़ के पैतृक शरीर को गांव में खुद बुलंदशहर डीएम और एसएसपी अपने साथ लेकर पहुंचे. वही अंतिम संस्कार से पहले उन्हें सैन्य सलामी दी गई और उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को पंचतत्व में विलीन किया गया. शहीद के सम्मान में बुलंदशहर सांसद भी मौजूद रहे.

तिरंगा यात्रा में उमड़ा जन सैलाब

शहीद के अंतिम संस्कार से पहले क्षेत्र वासियों ने शहीद के पार्थिव शरीर के साथ क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकाली. तिरंगा यात्रा में जब तक सूरज चांद रहेगा प्रभात गौड़ तेरा नाम रहेगा जैसे नारों के साथ ग्रामीणों की आंखें नम थी. जैसे ही शहीद सूबेदार प्रभात गॉड का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा तो पूरे गांव में एकदम मातम छा गया.पार्थिव शरीर गांव की जिस गली से भी होकर निकला तो मानो ऐसा लगा कि हर घर से सुबक सुबक कर रोने की आवाज आने लगी हो. लग रहा था कि सिर्फ एक परिवार ने नहीं बल्कि पूरे गांव ने अपने बेटे को आज खो दिया है.

शहीद के सम्मान गूंजे नारे

पार्थिव शरीर को रस्मो रिवाज और अंतिम दर्शन के लिए पैतृक घर में थोड़ी देर के लिए रखा गया, जहां पर शहीद के पार्थिव शरीर के दर्शन उनके परिजनों समेत ग्रामीण और प्रशासन पुलिस के अधिकारियों ने भी किये. पार्थिव शरीर को रस्मों रिवाज के बाद अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया. हजारों की तादाद में इकट्ठा ग्रामीणों ने "भारत माता की जय" और "जब तक सूरज चांद रहेगा प्रभात गौड़ तेरा नाम रहेगा" जैसे नारे लगाते हुए गांव के लाल को अंतिम विदाई दी.शहीद के पार्थिव शरीर को बेटी और बेटे ने एकसाथ मुखाग्नि दी.इस बीच शहीद की बेटी सुबक सुबक रो पड़ी.

27 साल की देश की सेवा

शहीद सूबेदार के बड़े भाई ने बताया कि प्रभात गॉड 27 साल पहले भारतीय सेना में बेंगलुरु से भर्ती हुए थे. वह पिछले लगभग 6-7 वर्षों से लगातार जम्मू-कश्मीर में अपनी सेवा दे रहे थे. बीते कुछ दिन पहले ही उनकी अपने भाई से बातचीत भी हुई थी बड़े भाई ने बताया कि उनका भाई समय-समय पर फोन पर बात कर पूरे परिवार की खैर खबर लेता रहता था. हमेशा उनके भाई को अपने परिवार की चिंता रहती थी, यहां तक कि वह अपने बेटे के साथ-साथ अपने गांव के युवाओं को भी सही जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन देते रहते थे.

