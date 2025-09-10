जब तक सूरज-चांद ... बुलंदशहर के लाल शहीद प्रभात गौड़ पंचतत्व में विलीन, तिरंगा यात्रा में उमड़ा जन सैलाब, जम्मू-कश्मीर में आतंकियों से लिया था लोहा
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2916808
Zee UP-Uttarakhandगाजियाबाद

जब तक सूरज-चांद ... बुलंदशहर के लाल शहीद प्रभात गौड़ पंचतत्व में विलीन, तिरंगा यात्रा में उमड़ा जन सैलाब, जम्मू-कश्मीर में आतंकियों से लिया था लोहा

Bulandshahr Shahid Prabhat Gaur: जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए बुलंदशहर के लाल प्रभात गौड़ का बुधवार को उनके पैतृक गांव में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ. इससे पहले उनकी तिरंगा यात्रा में क्षेत्रों के सैकड़ों लोगों ने शिरकत की और उनके सम्मान में देशभक्ति के नारे लगाए. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Sep 10, 2025, 07:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जब तक सूरज-चांद ... बुलंदशहर के लाल शहीद प्रभात गौड़ पंचतत्व में विलीन, तिरंगा यात्रा में उमड़ा जन सैलाब, जम्मू-कश्मीर में आतंकियों से लिया था लोहा

Mohit Gomat/Bulandshahr: जम्मू-कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए बुलंदशहर के लाल सूबेदार प्रभात गौड़ पंच तत्व में विलीन हो चुके हैं. बुधवार को उनके पैतृक गांव आनंदगड़ी में सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया. शहीद प्रभात गौड़ के पैतृक शरीर को गांव में खुद बुलंदशहर डीएम और एसएसपी अपने साथ लेकर पहुंचे. वही अंतिम संस्कार से पहले उन्हें सैन्य सलामी दी गई और उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को पंचतत्व में विलीन किया गया. शहीद के सम्मान में बुलंदशहर सांसद भी मौजूद रहे. 

तिरंगा यात्रा में उमड़ा जन सैलाब
शहीद के अंतिम संस्कार से पहले क्षेत्र वासियों ने शहीद के पार्थिव शरीर के साथ क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकाली. तिरंगा यात्रा में जब तक सूरज चांद रहेगा प्रभात गौड़ तेरा नाम रहेगा जैसे नारों के साथ ग्रामीणों की आंखें नम थी. जैसे ही शहीद सूबेदार प्रभात गॉड का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा तो पूरे गांव में एकदम मातम छा गया.पार्थिव शरीर गांव की जिस गली से भी होकर निकला तो मानो ऐसा लगा कि हर घर से सुबक सुबक कर रोने की आवाज आने लगी हो. लग रहा था कि सिर्फ एक परिवार ने नहीं बल्कि पूरे गांव ने अपने बेटे को आज खो दिया है. 

शहीद के सम्मान गूंजे नारे
पार्थिव शरीर को रस्मो रिवाज और अंतिम दर्शन के लिए पैतृक घर में थोड़ी देर के लिए रखा गया, जहां पर शहीद के पार्थिव शरीर के दर्शन उनके परिजनों समेत ग्रामीण और प्रशासन पुलिस के अधिकारियों ने भी किये. पार्थिव शरीर को रस्मों रिवाज के बाद अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया. हजारों की तादाद में इकट्ठा ग्रामीणों ने "भारत माता की जय" और "जब तक सूरज चांद रहेगा प्रभात गौड़ तेरा नाम रहेगा" जैसे नारे लगाते हुए गांव के लाल को अंतिम विदाई दी.शहीद के पार्थिव शरीर को बेटी और बेटे ने एकसाथ मुखाग्नि दी.इस बीच शहीद की बेटी सुबक सुबक रो पड़ी. 

Add Zee News as a Preferred Source

27 साल की देश की सेवा
शहीद सूबेदार के बड़े भाई ने बताया कि प्रभात गॉड 27 साल पहले भारतीय सेना में बेंगलुरु से भर्ती हुए थे. वह पिछले लगभग 6-7 वर्षों से लगातार जम्मू-कश्मीर में अपनी सेवा दे रहे थे. बीते कुछ दिन पहले ही उनकी अपने भाई से बातचीत भी हुई थी बड़े भाई ने बताया कि उनका भाई समय-समय पर फोन पर बात कर पूरे परिवार की खैर खबर लेता रहता था. हमेशा उनके भाई को अपने परिवार की चिंता रहती थी, यहां तक कि वह अपने बेटे के साथ-साथ अपने गांव के युवाओं को भी सही जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन देते रहते थे.

fallback

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

bulandshahr latest news

Trending news

bijnor news
बिजनौर में दर्दनाक हादसा, नहाने गए छह दोस्तों में से तीन नदी में डूबे
bulandshahr latest news
बुलंदशहर के लाल शहीद प्रभात गौड़ पंचतत्व में विलीन, तिरंगा यात्रा में उमड़ा जन सैलाब
Maharajganj News
बड़ी साजिश नाकाम, नेपाली कैदी को सीमा पर भारतीय सुरक्षा बलों ने धरे,
Lalitpur news
100 फीट ऊपर चढ़ पानी की टंकी में लगाई छलांग, सिरफिरे युवकों की करतूत का वीडियो वायरल
Bhadohi News
भदोही में तेज रफ्तार बाइक की चपेट में आए प्रतापगढ़ में तैनात SI
Lucknow Nagar Nigam
लखनऊवासियों पर महंगाई की डबल मार! पानी, पानी और सिनेमा से लेकर कई सेवाएं हुई महंगी
Uttar Pradesh news
बलरामपुर में दो मासूमों के लिए सांप बना 'काल', सोते वक्त डसा, मची चीख-पुकार
jaunpur news
जौनपुर में पुलिस-गैंगस्टर भिड़ंत! कुख्यात अखिलेश यादव के पैर में लगी गोली
Aazam Khan
सपा नेता आजम खान को हाईकोर्ट से मिली राहत, इस बड़े केस में 10 साल की सजा पर रोक
hamirpur news
गर्भवती मंदबुद्धि महिला को दरिंदों ने बनाया हवस का शिकार, इलाज के दौरान तोड़ा मौत
;