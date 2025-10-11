गाजियाबाद में फिर गरजा 'बाबा का बुलडोजर', इस इलाके में कई अवैध निर्माण जमींदोज, GDA की ताबड़तोड़ कार्रवाई

Bulldozer Action in Ghaziabad: इन दिनों गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) एक्शन मोड में है. जीडीए ने गाजियाबाद के प्रताप विहार इलाके में अवैध निर्माण के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की है. गाजियाबाद विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष के निर्देश पर यह एक्शन हुआ है. प्रभारी प्रवर्तन जोन-4 के नेतृत्व में कई भवनों को ध्वस्त कर दिया गया है. इसके साथ ही कई अवैध निर्माण को सील कर दिया गया है.

बिना मानचित्र स्वीकृति के अवैध निर्माण

जीडीए के मुताबिक, भूखंड संख्या जे-38, एल-285, केए-285, केए-215 (सेक्टर-12, प्रताप विहार) और भूखंड संख्या 585ए (सेक्टर-9, विजयनगर) पर बिना स्वीकृत मानचित्र और अनाधिकृत उपयोग के चलते कार्रवाई की गई. इनमें कुछ भवनों में आवासीय परिसर को गोदाम के रूप में उपयोग किया जा रहा था. जबकि, कुछ में बिना मानचित्र स्वीकृति के अवैध निर्माण किया जा रहा था.

अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान

संबंधित निर्माणकर्ताओं को पहले कारण बताओ नोटिस और कार्य रोक आदेश जारी किए गए थे, लेकिन संतोषजनक उत्तर न मिलने पर ध्वस्तीकरण व सीलिंग की कार्रवाई की गई. इसके तहत एल-82, सेक्टर-12 में टॉप फ्लोर की छत को ध्वस्त कर अनुपयोगी बना दिया गया. कार्यवाही प्रवर्तन जोन-4 की टीम ने प्राधिकरण पुलिस बल की मौजूदगी में पूरी की. जीडीए अधिकारियों ने कहा कि अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान आगे भी इसी प्रकार जारी रहेगा.

