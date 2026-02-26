क्रिप्टो में मुनाफे का झांसा; हापुड़ के कारोबारी से 50.50 लाख उड़ाए; एसपी के आदेश पर केस दर्ज

Hapur News: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद में साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक कारोबारी से क्रिप्टो करेंसी में निवेश कराने के नाम पर 50 लाख 50 हजार रुपये की ठगी कर ली गई. ठगी का शिकार हुए व्यापारी ने पुलिस अधीक्षक (एसपी) से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है. एसपी के आदेश पर साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

ऑनलाइन निवेश का झांसा देकर बनाया शिकार

जानकारी के अनुसार, पीड़ित कारोबारी को कुछ समय पहले अज्ञात व्यक्तियों ने संपर्क किया. आरोपियों ने खुद को निवेश सलाहकार बताते हुए क्रिप्टो करेंसी में मोटे मुनाफे का लालच दिया. शुरूआत में उन्हें कम रकम निवेश कर अच्छा रिटर्न दिखाया गया, जिससे कारोबारी का विश्वास बढ़ गया. इसके बाद आरोपियों ने धीरे-धीरे बड़ी रकम निवेश कराने के लिए दबाव बनाया.

ट्रांजेक्शन के माध्यम से हुआ ठगी

खबर के मुताबिक, लालच में आकर कारोबारी ने अलग-अलग ट्रांजेक्शन के माध्यम से कुल 50.50 लाख रुपये आरोपियों द्वारा बताए गए खातों में ट्रांसफर कर दिए. कुछ समय बाद जब कारोबारी ने अपना पैसा और मुनाफा निकालने की कोशिश की तो आरोपियों ने बहाने बनाना शुरू कर दिया और फिर संपर्क पूरी तरह से बंद कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

एसपी से शिकायत के बाद दर्ज हुआ मुकदमा

अपने साथ हुई ठगी का अहसास होने पर पीड़ित ने पहले संबंधित थाने में शिकायत की, लेकिन कार्रवाई न होने पर एसपी कार्यालय पहुंचकर पूरी घटना की जानकारी दी। एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल साइबर थाने को मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए।

जांच में जुटी साइबर टीम

साइबर थाने में आईटी एक्ट और धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. साइबर टीम आरोपियों के मोबाइल नंबर, बैंक खातों और डिजिटल ट्रांजेक्शन की जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस की अपील

पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि किसी भी ऑनलाइन निवेश योजना में पैसा लगाने से पहले पूरी जांच-पड़ताल करें. अनजान लिंक, ऐप या सोशल मीडिया मैसेज के जरिए निवेश करने से बचें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत करें.

यह भी पढ़ें : सोनभद्र में शादी के बहाने आयकर का 'सर्जिकल स्ट्राइक'! खनन कारोबारियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापे



उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !