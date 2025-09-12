गाजियाबाद में रॉन्ग साइड आ रहा कार चालक रोकने पर भड़का, ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर किया जानलेवा हमला

Ghaziabad News: गाजियाबाद जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां एक रॉन्ग साइड आ रहा कार चालक ट्रैफिक पुलिस कर्मी के रोकने पर भड़क गया और जानलेवा हमला कर दिया.
गाजियाबाद/पीयूष गौड़: गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम इलाके में कल शाम एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जिसने कानून व्यवस्था और पुलिसकर्मियों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. दिल्ली पब्लिक स्कूल पेट्रोल पंप के सामने ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर रॉन्ग साइड से आ रहे कार चालक ने पहले तो गाड़ी से टक्कर मारने की कोशिश की, और जब इसमें नाकाम रहा तो कुछ देर बाद दोबारा मौके पर लौटकर ईंट से हमला कर दिया.
जानलेवा हमला, मची अफरा-तफरी
आरोपी चालक की पहचान गौरव चौधरी के रूप में हुई है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी जब रॉन्ग साइड गाड़ी चला रहा था, तब ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने उसे रोका. इसी पर वह बुरी तरह गुस्सा गया और उसने जानलेवा हमला कर दिया. हमले के दौरान मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आसपास मौजूद लोगों ने किसी तरह घायल पुलिसकर्मी की जान बचाई और तुरंत अस्पताल पहुँचाया. गनीमत यह रही कि पुलिसकर्मी की जान बाल-बाल बच गई.
वायरल हो रहा वीडियो
पूरी घटना को प्रत्यक्षदर्शियों ने अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया, जिसके वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी गौरव चौधरी को हिरासत में ले लिया है और कार को भी कब्जे में कर लिया गया है. उस पर मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.
सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल
गौरतलब है कि हाल ही में एनएच-9 पर एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी की मौत हुई थी, और अब दोबारा हुई इस घटना ने ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. सवाल यह है कि जो पुलिसकर्मी आम जनता की जान की सुरक्षा के लिए दिन-रात सड़क पर खड़े रहते हैं, उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा?
