Ghaziabad Chandra Grahan Samay: 3 मार्च को साल का पहला चंद्र ग्रहण! गाजियाबाद-नोएडा में दिखेगा अद्भुत नजारा, नोट कर लें सूतक काल की टाइमिंग

Ghaziabad Chandra Grahan Timing: होलिका दहन 2 मार्च को है. होलिका दहन के अगले दिन ही होली खेली जाती है. लेकिन इस बार तीन मार्च को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है. इसका असर गाजियाबाद में भी दिखेगा.
Ghaziabad Chandra Grahan Timing: होली का जश्न शुरू हो गया है. इस बार चार मार्च को होली मनाई जाएगी. इससे पहले तीन मार्च को साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है. इस दौरान आसमान में अद्भुत खगोलीय घटना देखने को मिलेगी. आइए जानते हैं नोएडा में चंद्र ग्रहण कब से कब दिखेगा?. साथ ही गाजियाबाद में सूतक काल?.
हिंदू पंचांग के अनुसार, होलिका दहन 2 मार्च को है. होलिका दहन के अगले दिन ही होली खेली जाती है. लेकिन इस बार तीन मार्च को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है. इसका असर भारत में भी दिखाई देगा. ऐसे में गाजियाबाद में भी चंद्र ग्रहण का प्रभाव दिखेगा. हिंदू पंचांग के मुताबिक, गाजियाबाद में शाम 5:30–6:45 बजे तक चंद्र ग्रहण दिखेगा.
इस दौरान चंद्रमा लाल या तांबे के रंग का दिखाई दे सकता है. इसे 'ब्लड मून' भी कहा जाता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी का वातावरण सूर्य की रोशनी को मोड़ देता है और लाल रंग की किरणें चांद तक पहुंचती हैं. अगर आसमान साफ रहा तो लोगों को यह खूबसूरत नजारा देखने को मिल सकता है.
चंद्र ग्रहण के नौ घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाएगा. इसके चलते गाजियाबाद में दूधेश्वरनाथ महादेव मंदिर समेत सभी मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाएंगे. सूतक 3 मार्च 2026, सुबह 09:39 बजे से शुरू होगा, जो शाम 06:47 बजे (ग्रहण समाप्ति के साथ) समाप्त होगा. सूतक काल के दौरान मंदिरों के पट बंद रहेंगे और किसी भी तरह की पूजा-पाठ, खाना बनाना/खाना वर्जित होता है. गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. बता दें कि वैज्ञानिक दृष्टि से ग्रहण एक प्राकृतिक खगोलीय घटना होती है. इसका दैनिक जीवन पर कोई सीधा नकारात्मक प्रभाव नहीं होता.
कैसे देखें चंद्र ग्रहण?
चंद्र ग्रहण देखने के लिए आपको बस खुले स्थान पर जाना है. छत, मैदान या किसी खुले पार्क से इसे आसानी से देखा जा सकता है. कुछ लोग दूरबीन या कैमरे से भी इस दृश्य को कैद करना पसंद करते हैं. अगर मौसम खराब हो तो आप ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम के जरिए भी इसे देख सकते हैं.
