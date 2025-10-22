गाजियाबाद में छठ घाट पर तोड़फोड़, पूर्वांचली समाज में भारी आक्रोश, पुलिस बल तैनात

Ghaziabad News/पीयूष गौर: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में छठ महापर्व के दौरान स्थानीय छठ घाट को असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया. घटना से पूर्वांचली समाज के श्रद्धालुओं में गहरा आक्रोश फैल गया. और लोगों ने मौके पर जुटकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की.

कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये घटना शालीमार गार्डन क्षेत्र के चौकी विक्रम एन्क्लेव स्थित प्रयास पार्क की है. वार्ड-37 के भाजपा पार्षद रवि भाटी ने बताया कि घाट चौकी के बिल्कुल पास स्थित है, इसके बावजूद असामाजिक तत्वों ने दो बार घाट को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत दिखाई. बता दे कि इस दौरान पार्षद ने ये भी कहा कि मंगलवार रात को घाट का पुनर्निर्माण किया गया था, लेकिन बुधवार सुबह श्रद्धालुओं ने देखा कि घाट फिर से तोड़ दिया गया है.

भारी पुलिस बल तैनात

वहीं पूर्वांचल समाज के लोगों का आरोप है कि स्थानीय मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने जानबूझकर यह तोड़फोड़ की. उनका कहना है कि मंगलवार को हुई कुछ दुर्व्यवहार की घटना के बाद रात में बदले की भावना से घाट को नुकसान पहुंचाया गया. यह घटना छठ महापर्व जैसे आस्था से जुड़े त्योहार पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास है. मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.

रवि भाटी ने प्रशासन से अनुरोध किया कि दोषियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाए और घाट पर सुरक्षा सुनिश्चित की जाए. पूर्वांचल समाज के लोग इस मामले को गंभीरता से देख रहे हैं और दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

