गाजियाबाद: इंदिरापुरम की भीषण आग पर मुख्यमंत्री सख्त, राहत कार्यों में तेजी के निर्देश

Ghaziabad News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के इंदिरापुरम क्षेत्र में हाल ही में भीषण अग्निकांड की घटना ने पूरे प्रशासन को अलर्ट मोड पर ला दिया है. इस घटना की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तत्काल संज्ञान लिया है और जिले के उच्चाधिकारियों को कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

जानें क्या है मामला ?

गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम क्षेत्र के गौर ग्रीन एवेन्यू में भयंकर आग लग गई है. आग आठवीं मंजिल पर बने एक फ्लैट में लगी थी और उसके बाद 10 वीं मंजिल तक पहुंच गई है. आग लगने के बाद लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है. दमकल विभाग की टीम मौके पर मौजूद है और आग बुझाने में जुटी हुई है. जैसे ही इंदिरापुरम में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई, मुख्यमंत्री कार्यालय ने मामले की निगरानी शुरू कर दी. मुख्यमंत्री ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट आदेश दिए हैं कि प्राथमिकता केवल और केवल जनहानि को रोकना और प्रभावितों की मदद करना होनी चाहिए. उन्होंने जनपद गाजियाबाद के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे बिना देरी किए घटनास्थल पर स्वयं मौजूद रहकर स्थिति को संभालें.

राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश

मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद, अग्निशमन विभाग और स्थानीय प्रशासन की टीमों ने राहत और बचाव कार्य की गति बढ़ा दी है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निम्नलिखित बिंदुओं पर त्वरित कार्रवाई करने को कहा है:

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स्थानीय प्रशासन की कार्रवाई

मुख्यमंत्री के कड़े रुख के बाद गाजियाबाद जिला प्रशासन और पुलिस बल हरकत में आ गया है. दमकल की दर्जनों गाड़ियाँ मौके पर आग बुझाने के प्रयास में जुटी रहीं. पुलिस ने प्रभावित क्षेत्र की घेराबंदी कर दी है ताकि राहत कार्यों में कोई बाधा न आए और भीड़ को नियंत्रित किया जा सके. स्थानीय प्रशासन द्वारा फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने का काम किया गया

सुरक्षा मानकों की जांच के आदेश

राहत कार्यों के साथ-साथ, मुख्यमंत्री ने इस घटना के कारणों की विस्तृत जांच के भी संकेत दिए हैं. उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए अग्निशमन सुरक्षा मानकों की कड़ाई से जांच की जाए. यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है, तो संबंधित दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

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