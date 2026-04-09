खेल-खेल में खत्म हुई जिंदगी... छोटी सी बात पर घोंप दी चाकू, गाजियाबाद की घटना ने झकझोर दिया दिल

गाजियाबाद न्यूज/वैभव शर्मा: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र स्थित आर्य नगर में एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां बच्चों के बीच खेल-खेल में हुआ विवाद अचानक खूनी संघर्ष में बदल गया. इस घटना में एक मासूम बच्चे की जान चली गई, जिससे पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल बन गया.

जानिए क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के अनुसार, कुछ बच्चे एक मकान के अंदर मिलकर गेम खेल रहे थे. इसी दौरान दो बच्चों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई. देखते ही देखते यह मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि एक किशोर ने गुस्से में आकर चाकू निकाल लिया और दूसरे बच्चे फैजान पर हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल फैजान को बचाया नहीं जा सका और उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

मौके पर पहुंची पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभाला. घटना के बाद इलाके में भारी भीड़ जमा हो गई थी, जिसे पुलिस ने समझाकर वहां से हटाया. चूंकि मामला दो अलग-अलग समुदायों से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, इसलिए पुलिस ने अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है.

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परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

बता दें कि मृतक फैजान का परिवार मूल रूप से फिरोजाबाद का रहने वाला है. उसके पिता नईम मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं. परिवार में बड़ा भाई मोबीन, फरहान, जैद और एक बहन इलमा है। बताया जा रहा है कि यह परिवार पिछले करीब दो महीने से जाकिर नाम के व्यक्ति के मकान में किराए पर रह रहा था.

स्थानीय लोगों में आक्रोश, सख्त कार्रवाई की मांग

इस दर्दनाक घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है. लोगों का कहना है कि इतनी छोटी उम्र में बच्चों के पास हथियार होना गंभीर चिंता का विषय है. उन्होंने प्रशासन से दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

पुलिस जांच में जुटी, आरोपी पर होगी सख्त कार्रवाई

फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.आरोपी किशोर को लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है.पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटना के हर पहलू की गहराई से जांच की जाएगी और दोषी को बख्शा नहीं जाएगा.

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