गाजियाबाद में कल बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज, भारी बारिश के चलते डीएम ने लिया फैसला

जलभराव के चलते 3 साल की मासूम की मौत

गाजियाबाद के विजय नगर क्षेत्र के सर्वोदय नगर में जलभराव के कारण एक 3 वर्षीय मासूम बच्ची मानवी की मौत हो गई. बच्ची की मौत के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई. बताया गया कि तेज बारिश होने के कारण पूरे इलाके में जलभराव हो गया. जलभराव होने के कारण घर के अंदर कई फीट गहरा पानी भर गया और बच्ची घर के बाहर भरे हुए पानी में गिर गई. पानी में गिरने के कारण बच्ची की मौत हो गई. बच्ची के मां-बाप घर में पानी भरने के बाद ऊपर काम कर रहे थे.