गाजियाबाद में कल बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज, भारी बारिश के चलते डीएम ने लिया फैसला

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School Closed in Ghaziabad: गाजियाबाद में पिछले दो दिनों से झमाझम बारिश हो रही है. बारिश को देखते हुए गाजियाबाद में स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है. मौसम विभाग के अलर्ट के बाद गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने 10 जुलाई को कक्षा 12वीं तक स्कूल कॉलेजों में अवकाश घोषित कर दिया गया है.
जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश
गाजियाबाद में बुधवार से शुरू हुई बारिश गुरुवार देर रात होती रही. मौसम विभाग ने शुक्रवार यानी 10 जुलाई को लेकर भी जनपद में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसे देखते हुए गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए. डीएम के आदेश के मुताबिक, जनपद के सभी सरकारी और गैर सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने को कहा है.
जलभराव के चलते 3 साल की मासूम की मौत
गाजियाबाद के विजय नगर क्षेत्र के सर्वोदय नगर में जलभराव के कारण एक 3 वर्षीय मासूम बच्ची मानवी की मौत हो गई. बच्ची की मौत के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई. बताया गया कि तेज बारिश होने के कारण पूरे इलाके में जलभराव हो गया. जलभराव होने के कारण घर के अंदर कई फीट गहरा पानी भर गया और बच्ची घर के बाहर भरे हुए पानी में गिर गई. पानी में गिरने के कारण बच्ची की मौत हो गई. बच्ची के मां-बाप घर में पानी भरने के बाद ऊपर काम कर रहे थे.
गड्ढे में बाइक गिरी
वहीं, वसुंधरा के अटल चौक के पास गुरुवार सुबह लगातार बारिश के बीच सड़क का एक हिस्सा धंस गया. सड़क किनारे चल रहे एक बिल्डिंग के निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी खिसकने से कटान हो गया, जिससे एक टाटा पंच कार गड्ढे में धंस गई. राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ. एक स्कूटी भी गड्ढे में गिर गई जिसके बाद मौके पर पहुंचे नगर निगम के अधिकारियों ने गढ्ढे से कार और बाइक को बाहर निकाला गया और गड्ढे को भर दिया गया.