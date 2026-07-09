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गाजियाबाद में कल बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज, भारी बारिश के चलते डीएम ने लिया फैसला

School Closed in Ghaziabad: गाजियाबाद में भारी बारिश के चलते जिलाधिकारी ने सभी स्कूलों में एक दिन का अवकाश घोषित कर दिया है.

Written ByZee Media BureauEdited By:Amitesh Pandey
Published: Jul 09, 2026, 10:46 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 10:46 PM IST
गाजियाबाद में कल बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज, भारी बारिश के चलते डीएम ने लिया फैसला
Image Credit: फाइल फोटो

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