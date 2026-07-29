बुलंदशहर में भाई के सामने नाले में बह गई 11 साल की चारू, 24 घंटे बाद भी कोई सुराग नहीं, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

कैसे हुआ हादसा?

जानकारी के मुताबिक, मोहल्ला साठा धर्मपाल वाली गली निवासी रिंकू की बेटी चारू, भूतेश्वर मंदिर के सामने स्थित एक स्कूल में कक्षा 4 में पढ़ती थी. मंगलवार को दोपहर करीब 12:30 बजे मूसलाधार बारिश हो रही थी. आरोप है कि ऐसे खराब मौसम में भी स्कूल के शिक्षकों ने बच्चों को छुट्टी देकर अकेले घर भेज दिया. रास्ते में करीब दो फीट तक पानी भरा हुआ था. पानी के तेज बहाव के बीच चारू जब घर लौट रही थी, तभी वह एक दुकान के सामने बने खुले और गहरे नाले में जा गिरी.