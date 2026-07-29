बुलंदशहर में भाई के सामने नाले में बह गई 11 साल की चारू, 24 घंटे बाद भी कोई सुराग नहीं, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

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बुलंदशहर न्यूज/शुभांग ठाकुर: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से एक बेहद झकझोर देने वाली खबर सामने आई है. यहां मूसलाधार बारिश के दौरान स्कूल से लौट रही 11 वर्षीय छात्रा चारू कश्यप छह फीट गहरे खुले नाले में गिरकर बह गई. भाई के सामने हुए इस हादसे के बाद एनडीआरएफ की टीम लगातार तलाश कर रही है. परिजनों ने स्कूल और नगर पालिका प्रशासन पर भारी लापरवाही का आरोप लगाया है.
कैसे हुआ हादसा?
जानकारी के मुताबिक, मोहल्ला साठा धर्मपाल वाली गली निवासी रिंकू की बेटी चारू, भूतेश्वर मंदिर के सामने स्थित एक स्कूल में कक्षा 4 में पढ़ती थी. मंगलवार को दोपहर करीब 12:30 बजे मूसलाधार बारिश हो रही थी. आरोप है कि ऐसे खराब मौसम में भी स्कूल के शिक्षकों ने बच्चों को छुट्टी देकर अकेले घर भेज दिया. रास्ते में करीब दो फीट तक पानी भरा हुआ था. पानी के तेज बहाव के बीच चारू जब घर लौट रही थी, तभी वह एक दुकान के सामने बने खुले और गहरे नाले में जा गिरी.
सामने आया स्कूल का वीडियो
इस हादसे से जुड़ा एक सीसीटीवी या मोबाइल वीडियो भी सामने आया है.वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि स्कूल के बाहर घुटनों तक पानी भरा हुआ है और उसी स्थिति में बच्चों को बाहर निकाला गया है. वीडियो के अंत में बाईं तरफ पटरी पर चढ़ती हुई दिखाई दे रही बच्ची ही 11 वर्षीय चारू कश्यप है, जिसके कुछ देर बाद यह अनहोनी हो गई.
भाई के सामने बह गई बहन
चारू की मां दानवती ने बताया कि उन्होंने बेटी को लाने के लिए उसके बड़े भाई गगन (17) को भेजा था. गगन जब तक स्कूल पहुंचता, उससे पहले ही चारू नाले में गिर चुकी थी. भाई गगन अपनी आंखों के सामने बहन को नाले में बहते देखता रह गया. उसने शोर भी मचाया, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि कुछ ही पलों में चारू ओझल हो गई.
दुकानदार ने बचाने की कोशिश की
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, पास ही खड़े एक दुकानदार ने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए चारू को पकड़ने और बचाने की पूरी कोशिश की थी. उन्होंने बच्ची का हाथ भी पकड़ लिया था, लेकिन पानी का बहाव इतना खतरनाक था कि बच्ची का हाथ उनके हाथ से छूट गया और वह तेज धार में बहती चली गई.
प्रशासन और एनडीआरएफ का सर्च अभियान
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और नगर पालिका की टीमें मौके पर पहुंचीं और तलाश शुरू की. बच्ची का कोई सुराग न मिलने पर एनडीआरएफ (NDRF) की टीम को बुलाया गया. टीम ने काली नदी तक सर्च अभियान चलाया, लेकिन रात तक सफलता नहीं मिल पाई.तलाश अभी भी जारी है.