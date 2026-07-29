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बुलंदशहर में भाई के सामने नाले में बह गई 11 साल की चारू, 24 घंटे बाद भी कोई सुराग नहीं, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

Bulandshahr student accident: बुलंदशहर जिले से एक बेहद झकझोर देने वाली खबर सामने आई है. यहां मूसलाधार बारिश के बीच स्कूल से घर लौट रही कक्षा 4 की 11 साल की छात्रा चारू कश्यप छह फीट गहरे खुले नाले में गिरकर बह गई.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 29, 2026, 01:27 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 01:27 PM IST
बुलंदशहर में भाई के सामने नाले में बह गई 11 साल की चारू, 24 घंटे बाद भी कोई सुराग नहीं, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

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