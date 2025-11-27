‘पावा नगरी’ कहलाएगा फाजिलनगर....सीएम योगी ने एक और कस्बे का नाम बदला

CM Yogi Adityanath: यूपी में एक और कस्बे का नाम बदल दिया गया. यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर स्थित फाजिलनगर का नाम बदलकर 'पावा नगरी' कर दिया है. भगवान महावीर के जीवन से जुड़े इस स्थान के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए फैसला लिया है.

फाजिलनगर का नाम बदला गया

सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुवार को गाजियाबाद स्थित मुरादनगर में बनकर तैयार हुए जैन धर्म के तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति और मंदिर का उद्धाटन करने पहुंचे थे. इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि भगवान महावीर का जन्म जरूर वैशाली में हुआ, लेकिन उन्होंने महा परिनिर्वाण उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के पावागढ़ में लिया था. सीएम ने आगे कहा कि मुझे बताते हुए अति प्रसन्नता हो रही है कि हमारी सरकार ने उस फाजिलनगर का नाम बदलकर पावा नगरी कर दिया है.

पावा नगरी में विकास और पर्यटन का विस्तार होगा

सीएम योगी ने कहा कि ये सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश में प्रथम जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव पैदा हुए. उनके साथ ही चार अन्य तीर्थंकर अयोध्या धाम में पैदा हुए. इतना ही नहीं चार तीर्थंकर काशी में भी अवतरित हुए. श्रावस्ती में ही भगवान संभवनाथ का जन्म हुआ. जो बाद में जैन धर्म के तीर्थंकर बने. जैन परंपरा में अहम जगह के बावजूद पावागढ़ नाम आज के समय में अपनी पहचान खो रहा था. इसलिए सरकार ने इस ऐतिहासिक जगह को इसकी पुरानी विरासत से फिर से जोड़ने का फैसला किया है. सीएम योगी ने कहा कि नाम बदलने के बाद पावा नगरी से जुड़े धार्मिक स्थलों के संरक्षण, विकास और पर्यटन को विस्तार दिया जाएगा.

फाजिलनगर का महत्व?

कुशीनगर जिले में ही फाजिलनगर कस्बा है. जैन और बौद्ध दोनों धर्म से इस कस्बे का खास जुड़ाव है. इस कस्बे के आसपास कई गांवों में खुदाई के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को कई प्राचीन वस्तुएं मिली हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि ये वस्तुएं बौद्ध कालीन हैं. मान्यता ये भी है कि गौतमबुद्ध ने अपना अंतिम भोजन भी इसी जगह पर किया था. इसके बाद ही उनकी तबीयत खराब हो गई थी. फाजिलनगर से करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित कुशीनगर में गौतमबुद्ध ने महापरिनिर्वाण हासिल किया था.

पावा का क्या मतलब?

पावा पुराने भारत के दो मल्ल गणराज्यों में से एक की राजधानी थी. मल्ल मगध के हर्यंक वंश के समय एक जनजाति थी. माना जाता है कि भगवान बुद्ध और भगवान महावीर दोनों अपनी आखिरी यात्रा के दौरान इस जगह पर आए थे.

