Add Zee Business As A Preferred Source
App

'अब जीना नहीं चाहता...' सिपाही ने साथी के सामने कही आखिरी बात, फिर गर्दन पर रखी राइफल और दबा दिया ट्रिगर

बुलंदशहर में फैंटम ड्यूटी पर तैनात 25 वर्षीय सिपाही सुधीर ठाकुर ने अपनी सर्विस राइफल से आत्महत्या कर ली. साथी सिपाही के मुताबिक वह लंबे समय से मानसिक तनाव में था और प्रेमिका की शादी के बाद परेशान चल रहा था. पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू कर दी है.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 16, 2026, 11:39 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 11:39 AM IST
'अब जीना नहीं चाहता...' सिपाही ने साथी के सामने कही आखिरी बात, फिर गर्दन पर रखी राइफल और दबा दिया ट्रिगर
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाताSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Zee Media Bureau

Zee Media Bureau

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
UP ATS की FIR पर ED का एक्शन, 13 ठिकानों पर रेड, टेरर फंडिंग नेटवर्क खंगाल रही
Enforcement Directorate53 min ago
2
prayagraj news1 hr ago
3
Ghaziabad1 hr ago
4
Ayodhya news1 hr ago
5
Shri Krishna1 hr ago