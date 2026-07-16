'अब जीना नहीं चाहता...' सिपाही ने साथी के सामने कही आखिरी बात, फिर गर्दन पर रखी राइफल और दबा दिया ट्रिगर

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बुलंदशहर/मोहित गोमत: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से एक बेहद दर्दनाक और सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां औरंगाबाद कस्बे के लखावटी क्षेत्र में फैंटम ड्यूटी पर तैनात 2025 बैच के एक युवा सिपाही ने अपनी ही सर्विस राइफल से गर्दन में गोली मारकर आत्महत्या कर ली. घटना गुरुवार तड़के करीब 3 बजे की है. सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) समेत पुलिस के आला अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गए. पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर मामले की गहन जांच शुरू कर दी है.
साथी सिपाही के सामने की हवाई फायरिंग, रोकने पर दी धमकी
मिली जानकारी के मुताबिक, मृतक सिपाही की पहचान सुधीर ठाकुर (25 वर्ष) के रूप में हुई है, जिसकी नौकरी महज 3 महीने पहले ही लगी थी. घटना के वक्त उनके साथ तैनात साथी सिपाही सौरभ ने बताया कि बुधवार देर रात से ही सुधीर काफी बेचैन था और बार-बार कह रहा था कि अब जीना नहीं चाहता.
गुरुवार तड़के करीब 3 बजे सुधीर अपनी सर्विस राइफल लेकर लखावटी चौकी से थोड़ी दूर नहर पटरी की तरफ जाने लगा. शक होने पर जब सौरभ उसके पीछे गया, तो सुधीर ने उसे रोकने की कोशिश की. दोनों के बीच बहस हुई, जिसके बाद सुधीर ने आत्महत्या करने की बात कही. जब सौरभ ने उसे समझाने और रोकने का प्रयास किया, तो सुधीर ने उसे भी गोली मारने की धमकी दी और हवा में एक राउंड फायर कर दिया.
चौकी इंचार्ज को सूचना देने भागा साथी, पीछे से मार ली गोली
हवाई फायरिंग से घबराकर साथी सिपाही सौरभ तुरंत चौकी इंचार्ज को घटना की जानकारी देने के लिए दौड़ा. लेकिन जैसे ही सौरभ वहां से हटा, सुधीर ने नहर पटरी पर अपनी गर्दन से राइफल सटाकर ट्रिगर दबा दिया. गोली की आवाज सुनकर जब तक पुलिस टीम मौके पर पहुंची, तब तक सुधीर खून से लथपथ हालत में दम तोड़ चुका था.
एक महीने पहले हुई थी प्रेमिका की शादी
पुलिस की प्रारंभिक जांच और साथियों से पूछताछ में आत्महत्या की वजह प्रेम प्रसंग सामने आई है. साथी सिपाही सौरभ ने बताया कि सुधीर जिस लड़की से प्यार करता था, उसकी शादी एक महीने पहले कहीं और हो गई थी. इस घटना के बाद से ही सुधीर गहरे मानसिक तनाव में चल रहा था. साथियों ने कई बार उसे समझाने और संभालने की कोशिश की थी, लेकिन वह लगातार डिप्रेशन में था और बार-बार मरने की बात दोहराता था.
तीन महीने पहले ही लगी थी नौकरी, परिवार में मातम
ऐसा बताया जा रहा है कि मृतक सिपाही सुधीर ठाकुर (25 वर्ष) है, जो आगरा के इरादतनगर थाना क्षेत्र के संगेचा गांव का रहने वाला है. सुधीर तीन भाइयों में दूसरे नंबर पर था. उसके बड़े भाई कृष्णा (32) गांव में खेती करते हैं और छोटा भाई पवन (21) पढ़ाई कर रहा है. माता गुड्डी देवी और पिता जगवीर सिंह खेती-किसानी कर परिवार चलाते हैं. महज तीन महीने पहले पुलिस विभाग में भर्ती हुए सुधीर की इस आत्मघाती कदम की खबर जैसे ही आगरा में उनके परिजनों को मिली, परिवार में कोहराम मच गया. पुलिस महकमे में भी इस युवा साथी की मौत से शोक की लहर है.
पुलिस की कार्रवाई और वैज्ञानिक जांच
घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए एसएसपी सहित तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं. फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल (नहर पटरी) से वैज्ञानिक साक्ष्य और फिंगरप्रिंट्स जुटाए हैं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले के हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है.
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