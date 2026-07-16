'अब जीना नहीं चाहता...' सिपाही ने साथी के सामने कही आखिरी बात, फिर गर्दन पर रखी राइफल और दबा दिया ट्रिगर

तीन महीने पहले ही लगी थी नौकरी, परिवार में मातम

ऐसा बताया जा रहा है कि मृतक सिपाही सुधीर ठाकुर (25 वर्ष) है, जो आगरा के इरादतनगर थाना क्षेत्र के संगेचा गांव का रहने वाला है. सुधीर तीन भाइयों में दूसरे नंबर पर था. उसके बड़े भाई कृष्णा (32) गांव में खेती करते हैं और छोटा भाई पवन (21) पढ़ाई कर रहा है. माता गुड्डी देवी और पिता जगवीर सिंह खेती-किसानी कर परिवार चलाते हैं. महज तीन महीने पहले पुलिस विभाग में भर्ती हुए सुधीर की इस आत्मघाती कदम की खबर जैसे ही आगरा में उनके परिजनों को मिली, परिवार में कोहराम मच गया. पुलिस महकमे में भी इस युवा साथी की मौत से शोक की लहर है.