हापुड़ में बवाल! छह महीने का वेतन ना मिलने पर भड़के संविदा कर्मचारी

हापुड़ न्यूज/अभिषेक माथुर : यूपी के हापुड़ जिले में जिला अस्पताल उस वक्त विवादों में घिर गया, जब छह माह से सैलरी न मिलने से परेशान संविदा पर कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने अपनी मांग डिप्टी सीएम तक पहुंचाने की कोशिश की. कर्मचारियों का आरोप है कि इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ. सुनील कुमार त्यागी ने उनके साथ बेहद आपत्तिजनक व्यवहार किया और कर्मचारी नेता को गोली मारने तक की धमकी दे डाली.

डिप्टी सीएम के दौरे के दौरान पहुंचे कर्मचारी

दरअसल, बुधवार को उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हापुड़ के दौरे पर थे. जैसे ही यह जानकारी संविदा कर्मचारियों को मिली, वे अपनी शिकायत और मांग पत्र लेकर जिला अस्पताल पहुंच गए. कर्मचारियों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर तैनात 20 से 25 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पिछले छह माह से वेतन नहीं दिया गया है. इसके अलावा, उन्हें पूरे 30 दिन की जगह केवल 26 दिन की ही सैलरी दी जाती है.

सीएमओ पर अभद्र व्यवहार और धमकी का आरोप

बताया जा रहा है कि कर्मचारी ग्यासुद्दीन ने आरोप लगाया कि जैसे ही सीएमओ डॉ. सुनील कुमार त्यागी ने कर्मचारियों को देखा, वे बुरी तरह भड़क गए.उन्होंने कर्मचारियों से बातचीत करने के बजाय उन्हें अनुशासनहीन बताते हुए पद से हटाने की धमकी दी.कर्मचारियों का दावा है कि सीएमओ का व्यवहार ऐसा था, मानो वे किसी गली-मोहल्ले के बदमाशों से बात कर रहे हों. ग्यासुद्दीन का यह भी आरोप है कि सीएमओ ने उन्हें गोली मारने तक की धमकी दी, जिससे अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी मच गई.

पुलिस के हस्तक्षेप पर इस मामला पर क्या हुआ जानें

घटना के बाद अस्पताल परिसर में हंगामा बढ़ता देख मौके पर मौजूद पुलिस ने हस्तक्षेप किया. डिप्टी सीएम की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने कर्मचारियों और उनके नेताओं को नजरबंद कर लिया और समझा-बुझाकर स्थिति को नियंत्रित किया. कुछ समय बाद हालात सामान्य हुए, लेकिन कर्मचारियों में नाराजगी बनी रही.

सीएमओ ने आरोपों को किया खारिज

वहीं, सीएमओ डॉ. सुनील कुमार त्यागी ने कर्मचारियों के आरोपों को सिरे से खारिज किया है. उन्होंने कहा कि उन्हें कर्मचारियों के वेतन न मिलने की जानकारी पहले नहीं थी और न ही ये कर्मचारी कभी उनसे मिले थे. सीएमओ का कहना है कि डिप्टी सीएम के दौरे के दौरान इस तरह की गतिविधियां अनुशासनहीनता के दायरे में आती हैं और ऐसे कर्मचारियों को बर्खास्त किया जाएगा

