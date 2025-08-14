Ghaziabad News: यात्री कृपया ध्यान दें! गाजियाबाद से गुजरने वाली ये 5 ट्रेनें कैंसिल, 15 अगस्त को सफर से पहले देखें रूट चार्ट
Ghaziabad News: यात्री कृपया ध्यान दें! गाजियाबाद से गुजरने वाली ये 5 ट्रेनें कैंसिल, 15 अगस्त को सफर से पहले देखें रूट चार्ट

Ghaziabad Trains Cancel: ट्रेन से सफर करने वालों के लिए जरुरी खबर है. स्वतंत्रता दिवस के जश्न को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में सुरक्षा सख्त हो गई है. इसके चलते कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Aug 14, 2025, 12:53 PM IST
Ghaziabad Trains Cancel: अगर आप स्वतंत्रता दिवस पर ट्रेन से सफर करने वाले हैं, तो ये आपके लिए जरुर जरुरी खबर है. स्वतंत्रता दिवस के जश्न के मद्देनजर न सिर्फ कई ट्रेनों को रद्द किया गया है, बल्कि कई ट्रेनों का रूट भी डायवर्ट कर दिया गया है. दरअसल, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पुलिस और जांच एजेंसियां सुरक्षा पुख्ता करने में जुटी है. 

रेलवे का बड़ा फैसला
इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा समेत लाल किले के आस-पास एक बड़े क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है. लाल किले के पास से गुजरने वाली पांच ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है. जबकि, एक ट्रेन को डायवर्ट कर दिया गया है. इन ट्रेनों के कैंसिल और डायवर्ट होने से गाजियाबाद के यात्रियों पर असर पड़ेगा.

ये ट्रेनें हुईं रद्द
रेलवे की मानें तो सुबह 6.45 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक 14 ट्रेनों को रोका जाएगा. हालांकि, बाद में इनको फिर संचालित किया जाएगा. ऐसे में यात्रियों से सभी ट्रेनों का टाइम टेबल देखकर घर से निकलने की अपील की गई है. जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है, उनमें दिल्ली जंक्शन, सहारनपुर जंक्शन डीएमयू (74021), सहारनपुर जंक्शन-दिल्ली जंक्शन डीएमयू (74024), दिल्ली जंक्शन-साहिबाबाद ईएमयू (64402), साहिबाबाद-दिल्ली जंक्शन ईएमयू (64411), गाजियाबाद-दिल्ली जंक्शन मेमू (64417) हैं.

वहीं 64111 खुर्जा जंक्शन शकूरबस्ती ईएमयू साहिबाबाद-तिलक ब्रिज-दिल्ली किशनगंज के रुट से चलेगी.

यह भी पढ़ें: Varanasi News: जब तिरंगा पर लगी पाबंदी तो हथियार बनी ये मिठाई, जानें बनारस की तिरंगा बर्फी का रोचक इतिहास

Ghaziabad Trains Cancelindian railwayGhaziabad NewsIndependence Day

