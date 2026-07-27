दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, बरातियों की स्कार्पियो पलटी, 3 की मौत, 9 की हालत गंभीर

तीन लोगों की मौत, 9 की हालत गंभीर

भिड़ंत इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए. हादसे के बाद हाईवे पर चीख-पुकार मच गई. बताया जा रहा है कि दिल्ली के मुस्तफाबाद से बरात बिजनौर जा रही थी. हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. मृतकों की पहचान सरफराज (45 वर्ष), अफजाल (37 वर्ष) और अबरार (48 वर्ष) के रूप में हुई है, जो दिल्ली के रहने वाले थे. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.