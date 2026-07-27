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दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, बरातियों की स्कार्पियो पलटी, 3 की मौत, 9 की हालत गंभीर

Hapur Accident: हापुड़ में भीषण हादसा हो गया है. यहां गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र में बरातियों से भरी स्कार्पियो के सामने अचानक गाय आ गई, जिसे बचाने के चक्कर में चालक ने गाड़ी से नियंत्रण खो दिया, जिससे बहुत बड़ा हादसा हो गया है. हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई है. जबकि 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 27, 2026, 07:41 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 07:41 AM IST
दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, बरातियों की स्कार्पियो पलटी, 3 की मौत, 9 की हालत गंभीर
Image Credit: Hapur Accident

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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