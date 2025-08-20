Ghaziabad News: दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, डिवाइडर से बस की जबरदस्त टक्कर, ड्राइवर समेत 15 यात्री घायल

Ghaziabad News: गाजियाबाद में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक प्राइवेट बस सनसिटी गेट के पास डिवाइडर से टकरा गई. यह घटना वेव सिटी थाना क्षेत्र की है. यह घटना उस वक्त घटी, जब एक प्राइवेट बस हल्द्वानी से आ रही थी. इसी दौरान सामने अचानक आए एक वाहन को बचाने के चक्कर में बस ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया.

ड्राइवर ने खोया बस से नियंत्रण

जब ड्राइवर ने बस से नियंत्रण खो दिया तो बस जोरदार टक्कर के साथ डिवाइडर से जा भिड़ी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और एक हिस्सा टूटकर अलग हो गया. बस में करीब 40 यात्री सवार थे. इस हादसे में 10 से 15 यात्री घायल हो गए हैं.

बस हादसे से मची अफरा-तफरी

राहगीरों ने पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दे दी गई. सूचना के बाद तुरंत राहत-बचाव कार्य शुरू हुआ और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया. इस हादसे में बस का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है. ड्राइवर, कंडक्टर और घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया. इस हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

यह भी पढ़ें: Mathura News: कौन हैं मथुरा के डीएम, जिन्होंने भिखारियों के बीच बैठ हाथ जोड़कर दी काम करने की सलाह?