दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेसवे पर 60 दिन की परीक्षा: इस बड़ी वजह से वाहन चालकों को झेलना पड़ेगा जाम, फिर मिलेगी रफ्तार

Delhi Meerut Expressway: दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेसवे पर रोजाना सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर है. एक्सप्रेस के एक प्रमुख एग्जिट को चौड़ा करने का काम शुरू हो रहा जिसकी वजह से करीब दो महीने तक वाहनों को जाम की स्थिति का सामना करना पड़ेगा.
Ghaziabad: दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेसवे (DME) पर रोजाना सफर करने वाले हजारों यात्रियों के लिए बड़ी खबर है. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने एक्सप्रेसवे के एक प्रमुख एग्जिट को चौड़ा करने का काम शुरू कर दिया है. सैन विहार के सामने बने इस एग्जिट पर लंबे समय से ट्रैफिक का दबाव बना रहता था, जिससे एक्सप्रेसवे और NH-9 दोनों पर रोजाना जाम की स्थिति पैदा हो रही थी. इसी समस्या के स्थायी समाधान के लिए अब बुनियादी ढांचे में सुधार किया जा रहा है.
पीक आवर्स में जाम के लिए रहिये तैयार
NHAI के अधिकारियों के मुताबिक, यह निर्माण कार्य लगभग 60 दिनों तक चलेगा. इस दौरान खासतौर पर सुबह और शाम के पीक ऑवर्स में यात्रियों को भारी जाम का सामना करना पड़ सकता है. दरअसल, पहले यहां केवल एक लेन का एग्जिट बनाया गया था, जो बढ़ते वाहनों के दबाव को संभालने में नाकाफी साबित हो रहा था. अब एग्जिट को चौड़ा किया जा रहा है ताकि भविष्य में ट्रैफिक सुचारु रूप से निकल सके.
निर्माण कार्य के चलते भारी मशीनें सड़क पर उतारी गई हैं और सुरक्षा कारणों से सड़क के एक बड़े हिस्से को बैरिकेडिंग कर बंद कर दिया गया है. इससे एक्सप्रेसवे की कुछ लेन अस्थायी रूप से ब्लॉक रहेंगी और वाहनों की गति धीमी होना तय है.
जाम से निपटने के लिए डायवर्जन लागू
जाम की समस्या को नियंत्रित करने के लिए NHAI और ट्रैफिक पुलिस ने संयुक्त रूप से डायवर्जन प्लान तैयार किया है. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही निर्माण क्षेत्र के आसपास सूचना बोर्ड लगाए जाएंगे, ताकि वाहन चालकों को पहले से सतर्क किया जा सके. साथ ही मौके पर अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिस की तैनाती भी की जाएगी.
क्या रहेगा डायवर्जन प्लान
पीक ऑवर्स में भारी वाहनों को एक्सप्रेसवे से हटाकर पुराने NH-9 की सर्विस लेन या वैकल्पिक मार्गों पर डायवर्ट किया जा सकता है. यात्रियों को सलाह दी गई है कि दिल्ली से मेरठ, हापुड़ या गाजियाबाद जाने वाले लोग जरूरत के मुताबिक सर्विस रोड और शहर के अंदरूनी रास्तों का इस्तेमाल करें.
हालांकि आने वाले दो महीने यात्रियों के लिए थोड़े चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन काम पूरा होने के बाद दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेसवे पर सफर कहीं ज्यादा तेज और जाम-मुक्त होने की उम्मीद है.
