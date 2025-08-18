Ghaziabad News: दिल्ली-मेरठ रोड जल्द होगा गड्ढामुक्त, सरपट दौड़ेंगे वाहन, नमो भारत रेल प्रोजेक्ट के चलते रुका था काम
Ghaziabad News: दिल्ली-मेरठ रोड जल्द होगा गड्ढामुक्त, सरपट दौड़ेंगे वाहन, नमो भारत रेल प्रोजेक्ट के चलते रुका था काम

Ghaziabad News: दिल्ली-मेरठ रोड पर नमो भारत रेलवे प्रोजेक्ट के चलते जो सड़क खराब हो थी और जगह-जगह हुए गड्ढों की मरम्मत नहीं हो पा रही थी अब प्रोजेक्ट का काम पूरा होने पर इसे पूरी तरह से गड्ढामुक्त किया जाएगा. जिसके बाद पीडब्ल्यूजी फिर इसका जिम्मा लेगा. 

 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Aug 18, 2025, 02:54 PM IST
Ghaziabad News: दिल्ली-मेरठ रोड जल्द होगा गड्ढामुक्त, सरपट दौड़ेंगे वाहन, नमो भारत रेल प्रोजेक्ट के चलते रुका था काम

गाजियाबाद: दिल्ली-Meerut रोड (एनएच-58) से सफर करने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है. सड़क पर जगह-जगह बने गड्ढों को जल्द भरकर इसे दुरुस्त किया जाएगा. लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने साफ किया है कि एनएच-58 का हैंडओवर मिलने के बाद सड़क को गड्ढामुक्त करने का अभियान चलाया जाएगा. 

नमो भारत रेल प्रोजेक्ट के चलते रुका था काम
दरअसल, एनएच-58 पर नमो भारत रेलवे प्रोजेक्ट के तहत पिलर बनाए गए थे. इसके लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) ने पीडब्ल्यूडी से सड़क का 30 किलोमीटर हिस्सा लिया था. यह हिस्सा गाजियाबाद के न्यू बस अड्डे से कादराबाद तक फैला हुआ है. प्रोजेक्ट के दौरान एनसीआरटीसी ने सड़क की मरम्मत और देखरेख के लिए चार प्रोजेक्ट मैनेजर भी तैनात किए थे.

मरम्मत के बाद PWD लेगा हैंडओवर
नमो भारत ट्रेन अक्टूबर 2023 से दिल्ली के न्यू अशोक नगर से मेरठ साउथ तक दौड़ रही है. एनसीआरटीसी का दावा है कि जिस हिस्से में ट्रेन चल रही है, वहां सड़क का पुनर्निर्माण पूरा हो चुका है. अब निगम सड़क को वापस पीडब्ल्यूडी को सौंपना चाहता है, लेकिन विभाग ने साफ कहा है कि कुछ शर्तें पूरी होने के बाद ही हैंडओवर लिया जाएगा.

बारिश की वजह से सड़क हुई खराब
इधर, हाल की बारिश में एनएच-58 पर जगह-जगह गड्ढे बन गए हैं.जलभराव के चलते हादसों का खतरा बढ़ गया है और आए दिन बाइक सवार फिसलते देखे जा रहे हैं. पीडब्ल्यूडी अधिकारियों का कहना है कि हैंडओवर की प्रक्रिया पूरी होने से पहले एनसीआरटीसी को सड़क की मरम्मत करनी होगी, ताकि यात्री सुरक्षित सफर कर सकें.

स्थानीय लोगों का मानना है कि सड़क की मरम्मत से दिल्ली और मेरठ के बीच का सफर आसान और सुरक्षित हो जाएगा.

Ghaziabad News

