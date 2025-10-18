दिवाली के त्योहार के चलते बदला दिल्ली मेट्रो सेवा का समय, गाजियाबाद और नोए़डा आने-जाने वालों के लिए ब्लू, रेड और मजेंटा लाइन पर भी असर !

Delhi Metro Timing on Diwali: दिवाली के त्योहार पर दिल्ली मेट्रो ने अपनी सेवा के समय में बदलाव किया है, जिसका असर दिल्ली मेट्रो से यूपी के गाजियाबाद और नोएडा आने वाले यात्रियों पर भी पडेगा. आइये जानते हैं छोटी और बड़ी दिवाली को दिल्ली मेट्रो का क्या समय रहेगा.
Trending Photos
Ghaziabad: दिवाली के अवसर पर दिल्ली मेट्रो ने अपनी सेवा के समय में बदलाव किया है. इस बार छोटी दिवाली 19 अक्टूबर को और बड़ी दिवाली 20 अक्टूबर है तो इन दोनों दिनों के लिए मेट्रो सेवा के समय में बदलाव किया गया है. ऐसे में आपके लिए यह जान लेना जरूरी है कि त्योहार पर पहली मेट्रो कब शुरू होगी होगी और आखिरी मेट्रो कितने बजे तक मिलेगी. मेट्रो ने अपनी टाइमिंग को लेकर जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें गाजियाबाद, नोएडा आने वाली ट्रेनों के अलावा एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन भी शामिल है.
दिल्ली मेट्रो से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार सभी मेट्रो लाइन पर आखिरी मेट्रो रात 10 बजे टर्मिनल स्टेशनों से (जहां से मेट्रो चलती है) रवाना होगी. जबकि आम दिनों में यह समय रात 11 बजे रहता है, यानी दिवाली के त्योहार पर आपको अपने स्टेशन पर आम दिनों के मुकाबले आखिरी ट्रेन के लिए एक घंटा पहले पहुंचना होगा.
19 अक्टूबर (छोटी दिवाली) को मेट्रो ट्रेन का समय
19 अक्टूबर (रविवार) को पिंक, मैजेंटा और ग्रे लाइन पर सेवाएं सुबह 6 बजे से शुरू होंगी, और रात 11 बजे आखिरी ट्रेन टर्मिनल स्टेशन से मिलेगी.
20 अक्टूबर (बड़ी दिवाली) को मेट्रो ट्रेन का समय
20 अक्टूबर (सोमवार) को सभी लाइनों की अंतिम ट्रेन रात 10 बजे टर्मिनल स्टेशन से रवाना होगी. एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर भी यही समय लागू रहेगा. बाकी दिन मेट्रो सेवाएं सामान्य समय पर मिलेंगी .
बता दें कि गाजियाबाद दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन और ब्लू लाइन से जुड़ा और नोएडा में ब्लू लाइन और एक्वा लाइन चलती है.
ये भी पढ़ें: धनतेरस से भाई दूज तक गाज़ियाबाद में स्पेशल ट्रैफिक प्लान एक्टिव, इन रूट पर भारी वाहनों की एंट्री बैन, कई रूट डायवर्ट
उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !