दिल्ली- सहारनपुर रोड के फिरेंगे दिन, लोनी में 7 किमी लंबे हिस्से पर 32 करोड़ होंगे खर्च, सरपट दौड़ेंगे वाहन; नहीं लगेगा जाम

Ghaziabad: दिल्ली-सहारनपुर यमुनोत्री मार्ग पर सफर करने वालों के लिए राहत भरी खबर है. लंबे समय से खस्ताहाल इस महत्वपूर्ण सड़क के दिन अब फिरने वाले हैं. उत्तर प्रदेश शासन ने लोक निर्माण विभाग (PWD) के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है, जिसके बाद गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में 7 किलोमीटर लंबे हिस्से की मरम्मत और सौंदर्यीकरण का काम जनवरी से शुरू हो जाएगा. इस परियोजना पर करीब 32 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

धूल और गड्ढों से मिलेगी मुक्ति

दिल्ली और सहारनपुर को जोड़ने वाला यह मार्ग कई महीनों से राहगीरों के लिए मुसीबत बना हुआ है. सड़क पर गहरे गड्ढे होने के कारण दोपहिया वाहन चालक अक्सर गिरकर चोटिल हो रहे हैं. दिन-रात वाहनों के चलने से उड़ने वाली धूल ने न केवल वायु प्रदूषण को बढ़ाया है, बल्कि स्थानीय निवासियों का जीना भी मुश्किल कर दिया है. PWD के एक्सईएन राजाराम ने बताया कि टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जनवरी में ही मरम्मत कार्य को धरातल पर उतारा जाएगा. सड़क की क्वालिटी सुधरने के बाद लोगों को बड़ी राहत मिलेगी.

जलभराव वाले हिस्सों में बनेगी 'सीमेंटेड रोड'

एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए विभाग ने उन स्थानों को चिह्नित किया है जहां मानसून के दौरान जलभराव की समस्या विकराल हो जाती है, एक्सईएन ने स्पष्ट किया कि लोनी क्षेत्र के इस 7 किलोमीटर के हिस्से में, जहां भी जलभराव के कारण सड़क बार-बार टूटती है, वहां सीमेंटेड रोड (Concrete Road) का निर्माण किया जाएगा. साथ ही, जल निकासी (Drainage) की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी ताकि सड़क की आयु लंबी हो सके. लोनी डिपो, लोनी बॉर्डर थाने के सामने, जौहरी एंक्लेव मेट्रो स्टेशन और शिव विहार मेट्रो स्टेशन के नीचे के गड्ढे अब जल्द ही इतिहास बन जाएंगे.

इस बड़े मरम्मत कार्य के शुरू होने से, दिल्ली-सहारनपुर यमुनोत्री मार्ग आखिरकार एक सुगम और सुरक्षित सफर का अनुभव कराएगा.

