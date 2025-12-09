Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3034780
Zee UP-Uttarakhandगाजियाबाद

दिल्ली- सहारनपुर रोड के फिरेंगे दिन, लोनी में 7 किमी लंबे हिस्से पर 32 करोड़ होंगे खर्च, सरपट दौड़ेंगे वाहन; नहीं लगेगा जाम

Delhi Saharanpur Highway: गाजियाबाद से गुजरने वाले दिल्ली-सहारनपुर हाईवे के दिन ने फिरने वाले हैं. लोनी क्षेत्र में 7 किमी लंबे टूटे फूटे हिस्से की मरम्मत के लिए 32 करोड़ का बजट मंजूर हो गया है. मरम्मत और सौंदर्यीकरण होने के बाद यहां गुजरने वाले हजारों लोगों को रोज के जाम और धूल-मिट्टी से छुटकारा मिलेगा. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Dec 09, 2025, 03:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दिल्ली- सहारनपुर रोड के फिरेंगे दिन, लोनी में 7 किमी लंबे हिस्से पर 32 करोड़ होंगे खर्च, सरपट दौड़ेंगे वाहन; नहीं लगेगा जाम

Ghaziabad: दिल्ली-सहारनपुर यमुनोत्री मार्ग पर सफर करने वालों के लिए राहत भरी खबर है. लंबे समय से खस्ताहाल इस महत्वपूर्ण सड़क के दिन अब फिरने वाले हैं. उत्तर प्रदेश शासन ने लोक निर्माण विभाग (PWD) के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है, जिसके बाद गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में 7 किलोमीटर लंबे हिस्से की मरम्मत और सौंदर्यीकरण का काम जनवरी से शुरू हो जाएगा. इस परियोजना पर करीब 32 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. 

धूल और गड्ढों से मिलेगी मुक्ति
दिल्ली और सहारनपुर को जोड़ने वाला यह मार्ग कई महीनों से राहगीरों के लिए मुसीबत बना हुआ है. सड़क पर गहरे गड्ढे होने के कारण दोपहिया वाहन चालक अक्सर गिरकर चोटिल हो रहे हैं. दिन-रात वाहनों के चलने से उड़ने वाली धूल ने न केवल वायु प्रदूषण को बढ़ाया है, बल्कि स्थानीय निवासियों का जीना भी मुश्किल कर दिया है. PWD के एक्सईएन राजाराम ने बताया कि टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जनवरी में ही मरम्मत कार्य को धरातल पर उतारा जाएगा. सड़क की क्वालिटी सुधरने के बाद लोगों को बड़ी राहत मिलेगी. 

जलभराव वाले हिस्सों में बनेगी 'सीमेंटेड रोड'
एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए विभाग ने उन स्थानों को चिह्नित किया है जहां मानसून के दौरान जलभराव की समस्या विकराल हो जाती है, एक्सईएन ने स्पष्ट किया कि लोनी क्षेत्र के इस 7 किलोमीटर के हिस्से में, जहां भी जलभराव के कारण सड़क बार-बार टूटती है, वहां सीमेंटेड रोड (Concrete Road) का निर्माण किया जाएगा. साथ ही, जल निकासी (Drainage) की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी ताकि सड़क की आयु लंबी हो सके. लोनी डिपो, लोनी बॉर्डर थाने के सामने, जौहरी एंक्लेव मेट्रो स्टेशन और शिव विहार मेट्रो स्टेशन के नीचे के गड्ढे अब जल्द ही इतिहास बन जाएंगे. 

Add Zee News as a Preferred Source

इस बड़े मरम्मत कार्य के शुरू होने से, दिल्ली-सहारनपुर यमुनोत्री मार्ग आखिरकार एक सुगम और सुरक्षित सफर का अनुभव कराएगा. 

ये भी पढ़ें:  दिल्ली-दून एक्सप्रेसवे पूरा कब खुलेगा ? ताजा अपडेट के बीच विशेषज्ञों का अलर्ट, पर्यावरण पर जताई बड़ी चिंता

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

 

TAGS

Ghaziabad latest news

Trending news

Saharanpur news
शादी से इनकार करना युवक को पड़ा भारी ! लड़की वालों ने किया ऐसा हाल....हो जाएंगे हैरान
Ghaziabad latest news
दिल्ली- सहारनपुर रोड के फिरेंगे दिन, लोनी में 7KM लंबे हिस्से पर 32 करोड़ होंगे खर्च
Varanasi News
बीएचयू के स्कूल में बंपर भर्ती, प्रिंसिपल से लेकर प्राइमरी टीचर की निकली वेकेंसी !
mirzapur news
मायके आते ही साली को भगा ले गया जीजा! मीरजापुर में रिश्तों में अनोखा प्रेम-प्रसंग
jalaun news
लेडी कॉन्स्टेबल की ब्लैकमेल डील! इंस्पेक्टर के अश्लील वीडियो बनाकर करोड़ों की उगाही
Saharanpur news
घर से एक के बाद एक निकलने लगे सांप..देखकर दंग रह गए लोग, मची अफरातफरी!
UP Cup Syrup News
ड्रग नेटवर्क पर बड़ा प्रहार, 128 FIR, यूपी में अब तक 32 लोग हो चुके हैं गिरफ्तार !
sir in up
यूपी में घुसपैठियों के विरुद्ध सर्च ऑपरेशन तेज, ATS ने मांगा सफाईकर्मियों का ब्योरा
Lucknow
CM योगी पर यूपी को विश्वास, विकास ने पकड़ी रफ्तार, पस्त पड़े अपराधियों के हौसले
Shamli news
शामली में 50 हजार का इनामी बदमाश समयदीन एनकाउंटर में ढेर, एक कांस्टेबल भी घायल