'आर्मी भेजकर तोपों से उड़वा देना चाहिए जामिया-AMU-अल फलाह यूनिवर्सिटी', यति नरसिंहानंद गिरी का विवादित बयान

Yeti Narasimhanand controversy: हमेशा विवादों में रहने वाले जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने लाल किला बम धमाके के बाद एक और विवादित बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू), जामिया मिलिया इस्लामिया और दारुल उलूम देवबंद जैसे संस्थानों को सेना की तोपों से नेस्तनाबूद कर देना चाहिए. यह बयान तब आया है जब राष्ट्रीय जांच एजेंसियां (एनआईए) ब्लास्ट से जुड़े संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी चला रही हैं. उनका यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे राजनीतिक और सामाजिक बहस छिड़ गई है.

यति नरसिंहानंद गिरी ने क्या कहा…

जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने एक वीडियो जारी कर कहा कि, 'अल-फलाह नामक एक तथाकथित यूनिवर्सिटी है, ये जो ब्लास्ट से जुड़े डॉक्टर वगैरह पकड़े गए हैं. ये लोग इन यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे. इन यूनिवर्सिटी में आतंकियों की मौत होने के बाद शोक मनाया जाता है. ये जो आतंकियों के अड्डे हैं, अल-फलाह यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू), जामिया मिलिया इस्लामिया और दारुल उलूम देवबंद जैसे इन्हें सेना को भेजकर तोप लगाकर नष्ट कर देना चाहिए।'

12 लोगों की चली गई जान

गौरतलब है कि 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नं-1 के पर एक गाड़ी में विस्फोट हो गया था. इस हादसे में कम से कम 12 लोगों की जान चली गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे. प्रारंभिक जांच में इसे आतंकी साजिश का रूप दिया गया है और सरकार ने जांच को एनआईए को सौंप दिया है. पूरे देश में इस घटना से आक्रोश फैल गया है। साधु-संत समुदाय और हिंदू संगठनों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी सजा की मांग की है.

इस धमाके के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है और सुरक्षाकर्मी पूरी मुस्तैदी से संदिग्ध वाहनों की चेकिंग हो रही है. आगरा, लखनऊ, वाराणसी, सहारनपुर, मेरठ और अयोध्या में खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर हैं. घटना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा.

