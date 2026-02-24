Advertisement
पोते की चाह ने लिया हिंसक मोड़! दूसरी शादी के बाद भी बेटियां हुईं, बेटे ने माता-पिता पर गंडासे से किया जानलेवा हमला

Ghaziabad News: गाजियाबाद में पोते की चाह में चल रहे पारिवारिक विवाद ने इतना उग्र रूप ले लिया कि बेटे ने अपने ही बुजुर्ग माता-पिता पर गंडासे से हमला कर दिया.डाक्टरों के अनुसार दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है और उनका इलाज जारी है.
   

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Feb 24, 2026, 01:44 PM IST
पोते की चाह ने लिया हिंसक मोड़! दूसरी शादी के बाद भी बेटियां हुईं, बेटे ने माता-पिता पर गंडासे से किया जानलेवा हमला

गाजियाबाद न्यूज/वैभव शर्मा: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र स्थित हरमुखपुरी कॉलोनी में एक चौंकाने वाली पारिवारिक हिंसा का मामला सामने आया है. पोते की चाह में चल रहे पारिवारिक विवाद ने इतना उग्र रूप ले लिया कि बेटे ने अपने ही बुजुर्ग माता-पिता पर गंडासे से हमला कर दिया.  इस हमले में 70 वर्षीय राम शंकर और उनकी 65 वर्षीय पत्नी सुशीला गंभीर रूप से घायल हो गए. 

क्या हैं पूरा मामला ? 
दरअसल, इस घटना की सूचना मिलते ही उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया. चिकित्सकों के अनुसार दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है और उनका इलाज जारी है.

जानें क्या हैं मामला ? 
मिली जानकारी के अनुसार, राम शंकर और उनकी पत्नी सुशीला अपने बेटे मनोज से पोते की उम्मीद लगाए हुए थे. मनोज की पहली शादी से उसे दो बेटियां हुईं.  परिवार की पोते की चाह पूरी न होने पर परिजनों ने उसकी दूसरी शादी करवा दी.  हालांकि दूसरी शादी के बाद भी मनोज को तीन बेटियां ही हुईं. बताया जा रहा है कि लगातार बेटियां होने के बाद दादा-दादी बहू और बेटे पर पोता पैदा करने का दबाव बनाने लगे.  इसी बात को लेकर घर में आए दिन विवाद और कलह होने लगी.  पारिवारिक तनाव धीरे-धीरे बढ़ता गया और आखिरकार यह खूनी रूप ले बैठा. 

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला
सूत्रों के मुताबिक, घटना वाले दिन भी घर में इसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी. गुस्से में आगबबूला मनोज ने घर में रखा गंडासा उठाया और अपने पिता राम शंकर तथा मां सुशीला पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से घर में अफरा-तफरी मच गई. आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला, लेकिन आरोपी मनोज वारदात के बाद फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है. अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

