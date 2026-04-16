गाजियाबाद में स्मार्ट मीटर के विरोध में दिव्यांगजनों का प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट के बाहर सड़क जाम

गाजियाबाद न्यूज/वैभव शर्मा: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर दिव्यांगजनों ने स्मार्ट मीटर के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिससे कुछ समय के लिए यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा. मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

बढ़ते बिजली बिल और तकनीकी खामियों पर नाराजगी

दरअसल, प्रदर्शन कर रहे दिव्यांगजनों का कहना था कि स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद से उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. उनका आरोप है कि बिजली के बिल अनियमित रूप से बढ़कर आ रहे हैं, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ गया है. इसके अलावा मीटर रीडिंग में पारदर्शिता की कमी बताई गई. प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि कई बार तकनीकी खामियों के कारण बिजली आपूर्ति बाधित होती है, जिससे उनके दैनिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है.

पहले भी दिया जा चुका है ज्ञापन

प्रदर्शनकारियों ने बताया कि वे इस समस्या को लेकर पहले भी संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन दे चुके हैं. बावजूद इसके अब तक कोई ठोस और संतोषजनक समाधान नहीं निकाला गया है. बार-बार शिकायतों के बावजूद कार्रवाई न होने से नाराज होकर उन्हें सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा.

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पुलिस और प्रशासन ने संभाली स्थिति

प्रदर्शन की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे. अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया और उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया. काफी समझाइश के बाद प्रदर्शनकारियों ने जाम समाप्त किया, जिसके बाद यातायात धीरे-धीरे सामान्य हो सका.

जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन

प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि स्मार्ट मीटर से जुड़ी शिकायतों की गंभीरता से जांच की जाएगी और जो भी खामियां सामने आएंगी, उन्हें दूर करने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे. उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि उपभोक्ताओं को अनावश्यक परेशानी नहीं होने दी जाएगी.

कुछ समय तक यातायात रहा बाधित

इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर के आसपास का यातायात कुछ समय के लिए प्रभावित रहा. हालांकि प्रशासन के हस्तक्षेप और प्रदर्शन समाप्त होने के बाद स्थिति सामान्य हो गई.

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