Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3180896
Zee UP-Uttarakhandगाजियाबाद

गाजियाबाद में स्मार्ट मीटर के विरोध में दिव्यांगजनों का प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट के बाहर सड़क जाम

Ghaziabad News: गाजियाबाद में कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर दिव्यांगजनों ने स्मार्ट मीटर के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिससे कुछ समय के लिए यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 16, 2026, 01:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गाजियाबाद में स्मार्ट मीटर के विरोध में दिव्यांगजनों का प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट के बाहर सड़क जाम

गाजियाबाद न्यूज/वैभव शर्मा: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर दिव्यांगजनों ने स्मार्ट मीटर के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिससे कुछ समय के लिए यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा. मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

बढ़ते बिजली बिल और तकनीकी खामियों पर नाराजगी
दरअसल, प्रदर्शन कर रहे दिव्यांगजनों का कहना था कि स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद से उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. उनका आरोप है कि बिजली के बिल अनियमित रूप से बढ़कर आ रहे हैं, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ गया है. इसके अलावा मीटर रीडिंग में पारदर्शिता की कमी बताई गई. प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि कई बार तकनीकी खामियों के कारण बिजली आपूर्ति बाधित होती है, जिससे उनके दैनिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है.

पहले भी दिया जा चुका है ज्ञापन
प्रदर्शनकारियों ने बताया कि वे इस समस्या को लेकर पहले भी संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन दे चुके हैं. बावजूद इसके अब तक कोई ठोस और संतोषजनक समाधान नहीं निकाला गया है. बार-बार शिकायतों के बावजूद कार्रवाई न होने से नाराज होकर उन्हें सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस और प्रशासन ने संभाली स्थिति
प्रदर्शन की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे. अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया और उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया. काफी समझाइश के बाद प्रदर्शनकारियों ने जाम समाप्त किया, जिसके बाद यातायात धीरे-धीरे सामान्य हो सका.

जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन
प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि स्मार्ट मीटर से जुड़ी शिकायतों की गंभीरता से जांच की जाएगी और जो भी खामियां सामने आएंगी, उन्हें दूर करने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे. उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि उपभोक्ताओं को अनावश्यक परेशानी नहीं होने दी जाएगी.

कुछ समय तक यातायात रहा बाधित
इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर के आसपास का यातायात कुछ समय के लिए प्रभावित रहा. हालांकि प्रशासन के हस्तक्षेप और प्रदर्शन समाप्त होने के बाद स्थिति सामान्य हो गई.

यह भी पढ़ें : पुलिसकर्मी ने गर्भवती महिला के पेट में मारी लात, जमीन विवाद में चाचा को बचाने पहुंची थी महिला; वीडियो वायरल

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

Ghaziabad News

Trending news

kanpur latest news
बेकाबू रफ्तार और नींद की झपकी! डिवाइडर से बाइक टकराई, नाबालिग समेत तीन की मौत
Ghaziabad News
गाजियाबाद में स्मार्ट मीटर के विरोध में दिव्यांगजनों का प्रदर्शन, किये सड़क जाम
Sambhal news
संभल में बुलडोजर एक्शन: सरकारी जमीन पर बने अवैध ईदगाह और इमामबाड़ा ध्वस्त
ballia latest news
पुलिसकर्मी ने गर्भवती महिला के पेट में मारी लात,चाचा को बचाने पहुंची थी महिला
Barabanki News
बाराबंकी में नवोदय विद्यालय के खिलाफ छात्रों का उबाल: सैकड़ों बच्चे हाईवे पर उतरे
Lucknow news
गुटखा विज्ञापन मामले में हाईकोर्ट सख्त:शाहरुख,अजय देवगन और अक्षय को भी बनाया पक्षकार
Agra News
आगरा कॉलेज के सामने मजार विवाद ने पकड़ा तूल: डिप्टी सीएम मौर्य ने दिए सख्त आदेश
CM Yogi Adityanath on labour policy
श्रमिकों के हितों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं, सीएम योगी ने दिए ये कड़े निर्देश
Gorakhpur News
गोरखपुर में ‘जनता दर्शन’ के दौरान भावुक हुए CM योगी,बने बीमार बच्चों के लिए संबल
Lucknow news
आखिर क्यों भाजपा मुख्यालय की जमीन का पेच उलझा! क्या होने वाला है बड़ा उलटफेर?