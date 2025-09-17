दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले के आरोपियों का एनकाउंटर, STF ने किया ढेर, रोहित गोदरा और गोल्डी बरार गैंग से निकला कनेक्शन

Actress Disha Patani House Firing Case: बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले बदमाशों का बुधवार को गाजियाबाद में STF ने एनकाउंटर कर दिया. STF ने दो बदमाशों को गोली मारकर ढेर कर दिया.
Ghaziabad : बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पटानी के घर फायरिंग मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट और दिल्ली पुलिस की सीआई यूनिट ने संयुक्त ऑपरेशन में मंगलवार तड़के गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी थाना क्षेत्र में कुख्यात गैंग गोल्डी बराड़-रोहित गोदारा से जुड़े दो बदमाशों को एनकाउंटर में घायल कर दिया.
सीएम योगी ने दिये थे सख्त कार्रवाई के निर्देश
जानकारी के अनुसार 12 सितंबर की सुबह करीब 3:45 बजे बरेली में दिशा पटानी के घर पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी, जिससे सनसनी फैल गई थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल जांच और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी विश्लेषण और पड़ोसी राज्यों के अपराध रिकॉर्ड से आरोपियों की पहचान की.
आरोपियों का रोहित गोदरा और गोल्डी बरार गैंग से कनेक्शन!
पुलिस के मुताबिक पकड़े गए दोनों बदमाश रविंद्र पुत्र कल्लू, निवासी कहनी (रोहतक) और अरुण पुत्र राजेंद्र, निवासी इंडियन कॉलोनी, गोहना रोड (सोनीपत) हैं. ये दोनों रोहित गोदारा-गोल्डी बराड़ गैंग के सक्रिय सदस्य थे और कई संगीन वारदातों में शामिल रहे हैं.
मुठभेड़ के दौरान दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें अस्पताल ले जाया गया. जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई. मौके से एक ग्लॉक पिस्टल, एक जिगाना पिस्टल और बड़ी संख्या में कारतूस बरामद हुए हैं.
एनकाउंटर पर पुलिस का बयान
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गैंगस्टर नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है. इस कार्रवाई से उत्तर भारत में सक्रिय अपराधियों के नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है.
