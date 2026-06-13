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Hindon River: दिल्ली-एनसीआर के एक बड़े हिस्से की लाइफलाइन कही जाने वाली हिंडन नदी (प्राचीन नाम: हरनंदी) आज अपने अस्तित्व की सबसे भीषण लड़ाई लड़ रही है कभी निर्मल जल से बहने वाली यह नदी आज पूरी तरह से एक काले, बदबूदार और जहरीले नाले में बदल चुकी है.
यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी है हिंडन
सहारनपुर के शिवालिक पहाड़ियों से निकलकर मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ और गाजियाबाद होते हुए नोएडा में यमुना नदी में मिलने वाली यह लगभग 400 किलोमीटर लंबी नदी है. हिंडन आज इस दुर्दशा तक कैसे पहुंची, इसके पीछे कई बड़े और व्यवस्थित कारण हैं. आइए जानते हैं....
1. केमिकल युक्त कचरा
हिंडन नदी के 'जहरीला नाला' बनने का सबसे बड़े कारण की बात करें तो इसके किनारों पर बसे उद्योगों से निकलने वाला अनियंत्रित कचरा है. वेस्ट यूपी के जिलों में स्थित पेपर मिल, शुगर मिल, डिस्टिलरी (शराब कारखाने), बूचड़खाने और कपड़ा डाइंग इंडस्ट्रीज अपना पूरा केमिकल युक्त कचरा बिना ट्रीट किए सीधे नदी में बहा देते हैं.
2-सीवेज का अनट्रीटेड पानी
सहारनपुर से लेकर नोएडा तक, हिंडन नदी के रास्ते में कई बड़े शहर आते हैं. इन शहरों की लाखों की आबादी का घरेलू कचरा और सीवेज का पानी सीधे नदी में गिरता है.
3. नदी में 'बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड' का शून्य होना
प्रदूषण का लेवल इस कदर बढ़ चुका है कि हिंडन नदी के पानी में घुलित ऑक्सीजन का स्तर लगभग शून्य हो चुका है.
4. कृषि रसायनों का रिसाव
पश्चिमी उत्तर प्रदेश भारत का एक बड़ा कृषि प्रधान इलाका है. हिंडन के जलग्रहण क्षेत्रों में किसान फसलों में भारी मात्रा में रासायनिक खादों और कीटनाशकों का उपयोग करते हैं. बारिश के दिनों में यह जहरीला रसायन बहकर नदी के पानी में मिल जाता है, जिससे पानी में 'यूट्रोफिकेशन' (जहरीली काई जमना) की समस्या पैदा हो जाती है.
5-हिंडन के पानी में घातक तत्व
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जांच में हिंडन के पानी में कैडमियम, क्रोमियम, लेड (सीसा), और मरकरी (पारा) जैसी बेहद खतरनाक भारी धातुएं पाई गई हैं. अकेले गाजियाबाद और नोएडा के दर्जनों बड़े नाले (जैसे इंदिरापुरम, प्रताप विहार और खोड़ा के नाले) रोजाना करोड़ों लीटर अनट्रीटेड सीवेज नदी में उड़ेल रहे हैं. नदी में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) की क्षमता शहरों से निकलने वाले गंदे पानी के मुकाबले बेहद कम है.
6-BOD का खतरनाक स्तर
सामान्य तौर पर नदी के पानी में BOD का स्तर 3 mg/L से कम होना चाहिए, लेकिन हिंडन के कई हिस्सों में यह 50 से 100 mg/L को पार कर चुका है, जो इसे केवल एक नाला साबित करता है।
7-कोई जलीय जीवन नहीं
हिंडन के पानी में ऑक्सीजन न होने के कारण इस नदी में अब मछलियां या कोई अन्य जलीय जीव जीवित नहीं रह सकते. वैज्ञानिक भाषा में कहें तो यह नदी पूरी तरह से 'डेड वाटर बॉडी' (मृत नदी) घोषित की जा चुकी है.
8-प्राकृतिक जल स्रोतों और बहाव का खत्म होना
किसी भी नदी को साफ रखने के लिए उसमें पानी का निरंतर बहाव जरूरी होता है. हिंडन नदी मुख्य रूप से वर्षा आधारित और भूमिगत जलस्रोतों पर निर्भर है. ऊपरी इलाकों में जंगलों की कटाई और भूजल के अत्यधिक दोहन के कारण नदी के अपने प्राकृतिक स्रोत सूख चुके हैं. अब इस नदी में प्राकृतिक पानी नहीं के बराबर है. इसमें बहने वाला 90% से अधिक तरल केवल फैक्ट्रियों का केमिकल और शहरों का सीवेज है.
इस 'जहर' का आबादी पर क्या असर हो रहा है?
हिंडन के इस कदर प्रदूषित होने का खामियाजा अब इसके किनारे बसे गांवों को भुगतना पड़ रहा है. नदी का केमिकल युक्त पानी जमीन के अंदर रिसकर भूजल को जहरीला बना चुका है. बागपत, मेरठ और गाजियाबाद के कई गांवों में हैंडपंपों से पीला और बदबूदार पानी निकलता है. जिसके चलते इन इलाकों में कैंसर, लिवर की बीमारियां, त्वचा रोग और अपंगता के मामले तेजी से बढ़े हैं, जिसके लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) कई बार सरकार को फटकार लगा चुका है.
लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता की जिम्मेदारी हमारी नहीं है.एआई के काल्पनिक चित्रण का जी यूपीयूके हूबहू समान होने का दावा या पुष्टि नहीं करता.