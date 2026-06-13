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NCR की जीवनदायिनी हिंडन नदी कैसे बनी 'जहरीला नाला'? जानिए कैसे घुटा हरनंदी का दम!

Hindon River: एक समय में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जीवनदायी नदी कही जाने वाली हिंडन नदी अब बढ़ते प्रदूषण की वजह से 'मृत नदी' कहलाने लगी है. यह नदी आख़िर 'मृत नदी' बनी कैसे? आइए जानने की कोशिश करते हैं....

Written ByPreeti Chauhan
Published: Jun 13, 2026, 02:25 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 02:25 PM IST
NCR की जीवनदायिनी हिंडन नदी कैसे बनी 'जहरीला नाला'? जानिए कैसे घुटा हरनंदी का दम!
Image Credit: Ghaziabad News

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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