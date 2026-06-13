इस 'जहर' का आबादी पर क्या असर हो रहा है?

हिंडन के इस कदर प्रदूषित होने का खामियाजा अब इसके किनारे बसे गांवों को भुगतना पड़ रहा है. नदी का केमिकल युक्त पानी जमीन के अंदर रिसकर भूजल को जहरीला बना चुका है. बागपत, मेरठ और गाजियाबाद के कई गांवों में हैंडपंपों से पीला और बदबूदार पानी निकलता है. जिसके चलते इन इलाकों में कैंसर, लिवर की बीमारियां, त्वचा रोग और अपंगता के मामले तेजी से बढ़े हैं, जिसके लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) कई बार सरकार को फटकार लगा चुका है.