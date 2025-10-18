Green Crackers in Ghaziabad: गाजियाबाद में कहां मिलेंगे ग्रीन पटाखे, बस इन जगहों पर खरीद सकेंगे आतिशबाजी! टाइम भी नोट कर लें

Green crackers in Ghaziabad: गाजियाबाद में दीपावली पर अब सिर्फ ग्रीन पटाखे ही बिकेंगे. जिला प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 9 जगहों पर बिक्री की अनुमति दी है. इसके लिए तय समय और जगह के अलावा कहीं और पटाखे बेचे गए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी. इनकी बिक्री भी 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2025 तक ही होगी. बिक्री के लिए जिला प्रशासन ने जगहें तय कर ली हैं. गाजियाबाद कमिश्नरेट पुलिस ने जिले में पटाखों की बिक्री के लिए तीन जोन में तीन-तीन जगह तय की हैं.

ट्रांस हिंडन जोन में ये 3 स्थान तय

ट्रांस हिंडन क्षेत्र में भी तीन जगहें पटाखों की बिक्री के लिए तय की गई हैं. इनमें इंदिरापुरम थाने के पीछे आवास विकास परिषद का मैदान, साहिबाबाद के गोल पार्क स्थित रामलीला मैदान और लोनी रोड स्थित आक्सी होम सोसायटी के सामने आवास विकास परिषद का खाली मैदान शामिल है. इन सभी जगहों पर स्थानीय पुलिस और प्रशासन की टीम लगातार निगरानी करेगी. इन जगहों पर फायर टेंडर की भी व्यवस्था रखी जाएगी.

पटाखे खरीदने के लिए समय सीमा

इन स्थानों पर शनिवार सुबह 10 बजे से सोमवार शाम छह बजे तक हर दिन पटाखों की बिक्री की जाएगी. तीनों जोन में पुलिस अधिकारी अस्थायी लाइसेंस जारी करेंगे और बिक्री की निगरानी भी करेंगे. शहरी क्षेत्र में हरित पटाखों की बिक्री घंटाघर रामलीला मैदान, कविनगर रामलीला मैदान और विजयनगर सेक्टर-9 स्थित रामलीला मैदान में होगी. ये तीनों स्थान शहर के प्रमुख और आसानी से पहुंचने वाले इलाकों में हैं. यहां पर दुकानें अस्थायी रूप से लगाई जाएंगी और खरीदारों को केवल लाइसेंस प्राप्त दुकानदारों से ही पटाखे खरीदने की अनुमति होगी. प्रशासन ने साफ कहा है कि किसी भी प्रकार के अवैध पटाखे या खुले में बिक्री करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.प्रशासन ने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हरित पटाखों की उपलब्धता सुनिश्चित की है, जिससे प्रदूषण को कम किया जा सके.

Add Zee News as a Preferred Source

ग्रामीण जोन में यहां मिलेंगे पटाखे

ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तीन जगहों पर पटाखे बेचे जाएंगे. इनमें अंकुर विहार थानाक्षेत्र के नगर पालिका मैदान गढ़ी कटैया, लोनी इंटर कॉलेज का मैदान और मोदीनगर का के.एन. मोदी ग्राउंड शामिल हैं. इन जगहों पर लोग आसानी से पहुंचकर हरित पटाखे खरीद सकेंगे. यहां भी सुरक्षा और नियमों का पूरा ध्यान रखा जाएगा.

दुकानदार के लिए ये काम जरूरी

पुलिस प्रशासन की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं कि केवल हरित पटाखों की ही बिक्री की जाएगी. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों का सख्ती से पालन करना जरूरी है. जिन दुकानदारों को अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाएंगे उन्हें केवल लाइसेंस में दर्ज उत्पाद ही बेचने की परमीशन होगी. हर दुकान पर ग्रीन पटाखे का बोर्ड लगाना होगा ताकि खरीदारों को पहचान में आसानी हो.

गाजियाबाद में पुलिस और प्रशासन की टीमें रहेंगी मौजूद

सुरक्षा व्यवस्था और नियमों के पालन के लिए सभी स्थानों पर पुलिस और प्रशासन की टीमें मौजूद रहेंगी. फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी स्टैंडबाय मोड पर रहेंगी. जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे केवल मानक प्रमाणित हरित पटाखे की ही खरीदारी करें.

कैसे करें ग्रीन पटाखे की पहचान

असली ग्रीन पटाखे की पैकिंग पर ग्रीन सर्टिफिकेट और बारकोड होता है. उस बारकोड स्कैन करने से उसमें इस्तेमाल चीजों की जानकारी मिलती है. यह पटाखे कम धुआं और शोर करते हैं, जिससे प्रदूषण घटता है. हादसों का खतरा भी कम रहता है.