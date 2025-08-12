Ghaziabad News: 3 साल में 3 लाख लोग शिकार....गाजियाबाद में डरा रहे आवारा कुत्‍तों के काटने के ये आंकड़े
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2877902
Zee UP-Uttarakhandगाजियाबाद

Ghaziabad News: 3 साल में 3 लाख लोग शिकार....गाजियाबाद में डरा रहे आवारा कुत्‍तों के काटने के ये आंकड़े

Ghaziabad News: आवारा कुत्‍तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है. इस बीच गाजियाबाद में कुत्‍तों के काटने के चौंकाने वाले आंकड़े भी सामने आए हैं. इसको लेकर सीएमओ ने भी लोगों से अपील की है.  

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Amitesh Pandey |Last Updated: Aug 12, 2025, 07:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फाइल फोटो
फाइल फोटो

Ghaziabad News: गाजियाबाद में कुत्तों के काटने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि तीन साल में 3 लाख लोगों को कुत्‍तों के काटने के शिकार हो गए. गौर करने वाली बात यह है कि ये आंकड़ा सिर्फ उन लोगों का है, जिन्‍होंने कुत्‍तों के काटने के बाद अस्‍पताल पहुंचे थे. 

गाजियाबाद में कुत्‍तों के काटने के चौंकाने वाले आंकड़े 
ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं. गाज‍ियाबाद स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, जनवरी 2022 से जुलाई 2025 तक यानी करीब 3 साल 7 महीने के दौरान 3,07,000 लोग कुत्तों के काटने का शिकार हुए हैं. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) अखिलेश मोहन ने बताया कि गाजियाबाद में 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC), 3 जिला अस्पताल, 2 पचास-बेड अस्पताल और अर्बन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (Urban PHC) में ये मामले दर्ज किए गए. हालांकि, वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है, क्योंकि बड़ी संख्या में पीड़ितों ने प्राइवेट अस्पतालों और क्लीनिकों में भी इलाज कराया होगा. 

रोजाना 250 डॉग बाइट की घटनाएं आ रहीं 
सीएमओ ने बताया कि गाज‍ियाबाद में डॉग बाइट्स के सभी मरीजों को तुरंत वैक्सीन लगाई जाती है. वर्तमान में जिले में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है. उनका कहना है कि औसतन रोजाना करीब 250 डॉग बाइट के मामले सामने आते हैं. इनमें तीसरी डोज लेने वाले मरीज भी शामिल होते हैं. अधिकतर गंभीर मामले स्ट्रीट डॉग्स के काटने से जुड़े हैं, जबकि घरों में पाले गए कुत्तों का समय-समय पर वैक्सीनेशन कराने से रेबीज का खतरा कम रहता है. 

सीएमओ बोले-कुत्‍ते काटने की घटना को हल्‍के में न लें
अखिलेश मोहन ने सलाह दी कि कुत्ते के काटने की किसी भी घटना को हल्के में न लें और तुरंत नजदीकी अस्पताल जाकर इलाज कराएं, ताकि संक्रमण और रेबीज जैसी जानलेवा बीमारी से बचा जा सके. वहीं, आवारा कुत्तों को लेकर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नगर निगम अब आदेश को पढ़ने के बाद उसे लागू करने की बात करता हुआ नजर आ रहा है. नगर निगम के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनुज कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश एक बार मिल जाने के बाद उसे लागू किया जाएगा. 

यह भी पढ़ें : Ghaziabad News: साहिबाबाद सब्‍जी मंडी में गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा इलाका, कई व्‍यापारियों को अस्‍पताल में कराया गया भर्ती

यह भी पढ़ें : Ghaziabad News: शादी नहीं हुई तो उड़ा दूंगा लाल किला....मां-बाप को फंसाने के लिए लोनी के ‘दिलजले’ ने किया 'धमाका'

TAGS

Ghaziabad News

Trending news

Ghaziabad News
शादी नहीं हुई तो उड़ा दूंगा लाल किला....लोनी के ‘दिलजले’ ने किया 'धमाका'
Muzaffarnagar news
मुजफ्फरनगर में नकली दवाओं पर बड़ा एक्शन, विदेशी ब्रांड के नाम पर करते थे बिक्री
Lucknow latest news
सीने में उठा दर्द, खुद बाइक चला कर अस्पताल पहुंचा युवा सिपाही, 10 मिनट में हो गई मौत
UP Assembly News
अपनी बीवी की कसम खाओ...कौन हैं सपा विधायक फहीम इरफान? जिनके सवालों से झल्‍लाए मंत्री
Shamli news
यूपी में यहां अब सेफ हैं पति.. नीले ड्रम से नहीं खाएंगे खौफ!
Lecturer Bharti 2025
UP Lecturer Vacancy 2025: राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्‍ता भर्ती को लेकर खुशखबरी!
Auraiya News
बेहद शर्मनाक! रक्षाबंधन के दिन कलयुगी भाई ने नाबालिग बहन की रेप के बाद हत्या की
Hapur News
हापुड़ में रंगेहाथों 50 हजार रिश्वत लेते पकड़ा गया जेई, मेरठ एंटी करप्शन ने दबोचा
Hapur News
ब्वॉयफ्रेंड के साथ पिज्जा कैफे में इश्क लड़ा रही थी प्रेमिका... मौके पर पहुंचा भाई
Bird Flu
यूपी में बर्ड फ्लू की दस्तक! इस शहर में 15 हजार मुर्गियों की मौत के बाद अलर्ट जारी
;