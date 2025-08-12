Ghaziabad News: गाजियाबाद में कुत्तों के काटने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि तीन साल में 3 लाख लोगों को कुत्‍तों के काटने के शिकार हो गए. गौर करने वाली बात यह है कि ये आंकड़ा सिर्फ उन लोगों का है, जिन्‍होंने कुत्‍तों के काटने के बाद अस्‍पताल पहुंचे थे.

गाजियाबाद में कुत्‍तों के काटने के चौंकाने वाले आंकड़े

ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं. गाज‍ियाबाद स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, जनवरी 2022 से जुलाई 2025 तक यानी करीब 3 साल 7 महीने के दौरान 3,07,000 लोग कुत्तों के काटने का शिकार हुए हैं. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) अखिलेश मोहन ने बताया कि गाजियाबाद में 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC), 3 जिला अस्पताल, 2 पचास-बेड अस्पताल और अर्बन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (Urban PHC) में ये मामले दर्ज किए गए. हालांकि, वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है, क्योंकि बड़ी संख्या में पीड़ितों ने प्राइवेट अस्पतालों और क्लीनिकों में भी इलाज कराया होगा.

रोजाना 250 डॉग बाइट की घटनाएं आ रहीं

सीएमओ ने बताया कि गाज‍ियाबाद में डॉग बाइट्स के सभी मरीजों को तुरंत वैक्सीन लगाई जाती है. वर्तमान में जिले में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है. उनका कहना है कि औसतन रोजाना करीब 250 डॉग बाइट के मामले सामने आते हैं. इनमें तीसरी डोज लेने वाले मरीज भी शामिल होते हैं. अधिकतर गंभीर मामले स्ट्रीट डॉग्स के काटने से जुड़े हैं, जबकि घरों में पाले गए कुत्तों का समय-समय पर वैक्सीनेशन कराने से रेबीज का खतरा कम रहता है.

सीएमओ बोले-कुत्‍ते काटने की घटना को हल्‍के में न लें

अखिलेश मोहन ने सलाह दी कि कुत्ते के काटने की किसी भी घटना को हल्के में न लें और तुरंत नजदीकी अस्पताल जाकर इलाज कराएं, ताकि संक्रमण और रेबीज जैसी जानलेवा बीमारी से बचा जा सके. वहीं, आवारा कुत्तों को लेकर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नगर निगम अब आदेश को पढ़ने के बाद उसे लागू करने की बात करता हुआ नजर आ रहा है. नगर निगम के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनुज कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश एक बार मिल जाने के बाद उसे लागू किया जाएगा.

